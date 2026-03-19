Andris Kivičs ar ģimeni – sievu Lieni un meitu Mia.
Publicitātes foto

“Viņa ir uzmetusi bērnu…” Jauna drāma un skumja situācija Kiviču ģimenē 0

10:14, 19. marts 2026
Liene Kiviča ir saskumusi – viņu ģimene ir vīlusies meitiņas krustmātes attieksmē. Liene par to publicējusi vairākus ierakstus savā “Instagram” stāstu sadaļā.

19. marts satricinās piecas zodiaka zīmes – kas gaidāms?
Tramps ar iepriekš neredzētu spēku un varu draud “uzspridzināt” pasaulē lielāko gāzes lauku
“Tas lika pasmaidīt” – autovadītāja uz ceļa pamanījusi kravas auto ar neparastu, bet pamācošu uzrakstu 7
Lasīt citas ziņas

“Kā es saprotu, šobrīd ir kaut kāds karmas gads. Mūsu meitiņai Miai vairs nav krustmāmiņas. Kerkina (Līga) teica, ka Mia viņai vairs neinteresē, apd***īšot ne tikai mūs, bet bērnu. Pat viņas vīrs ir šokā, ar kuru mēs tikko runājām. Kerkira ir uzmetusi bērnu, mūsējo, par kuru lūdzās, lai tiktu filmēta televīzijā. Mūsu meitiņai vairāk NAV KRUSTMĀTES. Kerkira, kas nekad nav bijusi ārzemēs un redzējusi miljonu, ir Miljona projekts. Cilvēkiem, kas tirgo laulības gredzenus, jo nav naudas, un pazemo bērnus. Konkrēti – mūsējos. Cilvēkiem, kas pi*elē ir no*isušies koridorā. Abi divi. Miljons projekts,” dusmīgi raksta Liene.

Protestā prasa valstij kompensēt diabēta pacientiem nepārtrauktās glikozes monitorēšanas sensorus
Veselam
Nopietna slimība ar reālu nāves risku un smagām sekām! Prognoze par masalu tālāku izplatību nav laba
“Meitiņ mīļo, manu mazo čirkamoniņ…” Liepājā traģiski mirušās jaunietes Evelīnas mamma izplūst emocijās

Citā ierakstā Liene norāda, ka Mia katru dienu jautājot pēc krustmāmiņas.

Bet kā tad sācies konflikts? Liene publicējusi arī ekrānuzņēmumu no sarakstes ar Mias krustmāti, ko uzskata par visa sākumu. Liene esot aicinājusi Kirkiru apmeklēt Andra Kiviča koncertu, taču Kirkira atbildējusi, ka noteikti to nedarīs.

Vienlaikus gan skaidrs, ka katrā konfliktā iesaistītas ir divas puses un, kā tajā latviešu teicienā, viena pagale nedeg. Redakcijā saņēmām kādas lasītājas vēstuli, kura vispār pievērsa mūsu uzmanību šim konfliktam un pauda aizstāvību Kirkiras pusei.

Lasītāja, kura gan vēlējās palikt anonīma, norāda: “Šoreiz Kiviču pāris ir dikti sirdīgs un apvainojies uz savas meitas Mias krustmāti Kerkiru Graudiņu (ex Līga Graudiņa), tikai par to, ka viņa ir atteikusies atnākt uz A. Kiviča koncertu (kā pierādījums tam ir pašas Lienes Kivičas un arī Andra Kiviča IG storiji un uzņēmumi no tiem). Šī atteikuma dēļ, Kerkira Graudiņa tiek publiski nozākāta, nepamatoti apvainota un pazemota.

Uzskatu, ka šāda Lienes un Andra Kiviču uzvedība ir ne tikai amorāla, bet arī godu un cieņu aizskaroša, šāda rīcība diskreditē un nodara emocionālu stresu un diskomfortu Kerkirai Graudiņai, viņas ģimenei un biznesa partneriem, un tādā veidā tiek apzināti kaitēts viņas profesionālai un arī ģimenes dzīvei.

Lūdzu jūs nedistancēties no šī notikuma un publicēt šo ierakstu. Šāda publiska pazemošana pret cilvēku, ar kuru iepriekš bija labas attiecības, patiesībā vajadzētu būt tikt sodīta administratīvā likuma kārtībā ar attiecīgām sekām.”

SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Andris Kivičs ir atgriezies! Grupa Z-Scars izsludina 25 gadu jubilejas koncerttūri
Kokteilis
“Baudu laimi…” Niks Endziņš sarūpējis īpašu pārsteigumu savai sirdsdāmai: palīgā nācis Kivičs
Kokteilis
“Es prognozēju, ka tuvākajā laikā vardarbība pret šāda tipa sievietēm diemžēl tikai augs.” Kivičs dalās skarbās pārdomās
