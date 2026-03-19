"Viņa ir uzmetusi bērnu…" Jauna drāma un skumja situācija Kiviču ģimenē
Liene Kiviča ir saskumusi – viņu ģimene ir vīlusies meitiņas krustmātes attieksmē. Liene par to publicējusi vairākus ierakstus savā “Instagram” stāstu sadaļā.
“Kā es saprotu, šobrīd ir kaut kāds karmas gads. Mūsu meitiņai Miai vairs nav krustmāmiņas. Kerkina (Līga) teica, ka Mia viņai vairs neinteresē, apd***īšot ne tikai mūs, bet bērnu. Pat viņas vīrs ir šokā, ar kuru mēs tikko runājām. Kerkira ir uzmetusi bērnu, mūsējo, par kuru lūdzās, lai tiktu filmēta televīzijā. Mūsu meitiņai vairāk NAV KRUSTMĀTES. Kerkira, kas nekad nav bijusi ārzemēs un redzējusi miljonu, ir Miljona projekts. Cilvēkiem, kas tirgo laulības gredzenus, jo nav naudas, un pazemo bērnus. Konkrēti – mūsējos. Cilvēkiem, kas pi*elē ir no*isušies koridorā. Abi divi. Miljons projekts,” dusmīgi raksta Liene.
Citā ierakstā Liene norāda, ka Mia katru dienu jautājot pēc krustmāmiņas.
Bet kā tad sācies konflikts? Liene publicējusi arī ekrānuzņēmumu no sarakstes ar Mias krustmāti, ko uzskata par visa sākumu. Liene esot aicinājusi Kirkiru apmeklēt Andra Kiviča koncertu, taču Kirkira atbildējusi, ka noteikti to nedarīs.
Vienlaikus gan skaidrs, ka katrā konfliktā iesaistītas ir divas puses un, kā tajā latviešu teicienā, viena pagale nedeg. Redakcijā saņēmām kādas lasītājas vēstuli, kura vispār pievērsa mūsu uzmanību šim konfliktam un pauda aizstāvību Kirkiras pusei.
Lasītāja, kura gan vēlējās palikt anonīma, norāda: “Šoreiz Kiviču pāris ir dikti sirdīgs un apvainojies uz savas meitas Mias krustmāti Kerkiru Graudiņu (ex Līga Graudiņa), tikai par to, ka viņa ir atteikusies atnākt uz A. Kiviča koncertu (kā pierādījums tam ir pašas Lienes Kivičas un arī Andra Kiviča IG storiji un uzņēmumi no tiem). Šī atteikuma dēļ, Kerkira Graudiņa tiek publiski nozākāta, nepamatoti apvainota un pazemota.
Uzskatu, ka šāda Lienes un Andra Kiviču uzvedība ir ne tikai amorāla, bet arī godu un cieņu aizskaroša, šāda rīcība diskreditē un nodara emocionālu stresu un diskomfortu Kerkirai Graudiņai, viņas ģimenei un biznesa partneriem, un tādā veidā tiek apzināti kaitēts viņas profesionālai un arī ģimenes dzīvei.
Lūdzu jūs nedistancēties no šī notikuma un publicēt šo ierakstu. Šāda publiska pazemošana pret cilvēku, ar kuru iepriekš bija labas attiecības, patiesībā vajadzētu būt tikt sodīta administratīvā likuma kārtībā ar attiecīgām sekām.”
