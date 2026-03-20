NATO militārs helikopters Boeing AH-64 Apache ierodas armijas bāzē Ādažos (Latvija) 2022.gada martā.
Foto: AP/ SCANPIX/ LETA

“Liekas, ka logi izkritīs mājai” – Ādažos iedzīvotāji satraukti par sprādzieniem līdzīgiem trokšņiem 0

16:49, 20. marts 2026
Šodien sociālajos tīklos manāmi satrauktu iedzīvotāju ieraksti par skaļiem trokšņiem Ādažu pusē. Cilvēki dalās pieredzē, ka dzirdami sprādzieniem līdzīgi trokšņi, kas liek pat nodrebēt logiem un rada sajūtu, ka “māja tūlīt izjuks”.

Kokteilis
Naudas talismans katrai zodiaka zīmei: lūk, ko jums vajadzētu turēt makā, lai piesaistītu bagātību
Kokteilis
Esi piesardzīgs! Nosauktas viltīgākās zodiaka zīmju sievietes, kuras vienmēr panāks to, ko vēlas
“Ir notikusi traģēdija…” Bezvēsts pazudušās Sofijas meklēšanā akūti nepieciešamas motorlaivas 1
“Kas tie par trakiem sprādzieniem Ādažos? Šķiet, ka logi izkritīs mājai,” raksta kāda iedzīvotāja. Komentāros citi piebilst, ka līdzīgas sajūtas piedzīvojuši arī citviet, piemēram, Berģos.

Citi gan situāciju uztver mierīgāk, norādot, ka, visticamāk, tie ir trokšņi no militārajām mācībām. Tikmēr vēl kāds atzīst, ka nekādus trokšņus nav dzirdējis.

Var doties zaļumos! Svētdien Latvijā gaidāms ļoti pavasarīgs laiks
Kokteilis
“Nāca pārmetumi, draudi un viss pārējais…” Agrita atklāj, kāpēc izjuka attiecības ar mīļoto Jāni
44 gadus vecs vīrietis apprecējis 80 gadus vecu sievieti – robežsargi ātri saprata, kas patiesībā notiek

Ādažu novada pašvaldība jau iepriekš informēja, ka no 18. marta līdz 22. martam reģionā patiešām notiek militārās aktivitātes. Šajā laikā periodiski var būt dzirdami gaisa spēku helikopteru pārlidojumi maršrutā Skrunda – Lielvārde – Ādaži.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus saglabāt mieru un izturēties ar sapratni pret īslaicīgajām neērtībām, uzsverot, ka šādas aktivitātes ir plānotas un saistītas ar militārajām mācībām.

