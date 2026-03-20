"Liekas, ka logi izkritīs mājai" – Ādažos iedzīvotāji satraukti par sprādzieniem līdzīgiem trokšņiem
Šodien sociālajos tīklos manāmi satrauktu iedzīvotāju ieraksti par skaļiem trokšņiem Ādažu pusē. Cilvēki dalās pieredzē, ka dzirdami sprādzieniem līdzīgi trokšņi, kas liek pat nodrebēt logiem un rada sajūtu, ka “māja tūlīt izjuks”.
“Kas tie par trakiem sprādzieniem Ādažos? Šķiet, ka logi izkritīs mājai,” raksta kāda iedzīvotāja. Komentāros citi piebilst, ka līdzīgas sajūtas piedzīvojuši arī citviet, piemēram, Berģos.
Citi gan situāciju uztver mierīgāk, norādot, ka, visticamāk, tie ir trokšņi no militārajām mācībām. Tikmēr vēl kāds atzīst, ka nekādus trokšņus nav dzirdējis.
Skaidrojam, kas pie vainas!
Ādažu novada pašvaldība jau iepriekš informēja, ka no 18. marta līdz 22. martam reģionā patiešām notiek militārās aktivitātes. Šajā laikā periodiski var būt dzirdami gaisa spēku helikopteru pārlidojumi maršrutā Skrunda – Lielvārde – Ādaži.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus saglabāt mieru un izturēties ar sapratni pret īslaicīgajām neērtībām, uzsverot, ka šādas aktivitātes ir plānotas un saistītas ar militārajām mācībām.