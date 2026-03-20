Putina paranoja sasniedz vēl nebijušu līmeni: nopludināti slepeni drošības plāni viņa jaunajā piejūras pilī 0
73 gadus vecais Krievijas līderis Vladimirs Putins Sočos pārbūvē Staļina rezidenci, aprīkojot to ar bunkuriem un milzīgu “lokdauna” zonu, liecina nopludinātie drošības plāni.
Kā vēsta neatkarīgais medijs Proekt, Putins dzīvo bailēs pēc Ukrainas dronu draudiem pie viņa askētiskās Melnās jūras pils. “Putina paziņa apstiprināja Proekt, ka prezidents patiešām baidās lidot uz dienvidiem,” teikts ziņojumā.
Nopludinātajos drošības plānos atklāts, ka izbūvēta aptuveni 3,1 km² liela “lokdauna” zona rosīgajā Soču kūrortā, ziņo medijs Agentsvo. Lai aizsargātu bailīgo līderi, tur aizliegts viss, kas kaut mazliet līdzinās ieročiem.
Tas ietver dronus, šautuves, peintbola laukumus un pat notekbedres, kā to pieprasījis Federālais aizsardzības dienests, kas apsargā Putinu. Aizliegti arī helikopteru nolaišanās laukumi, auto un motociklu remonta darbnīcas, lopkopība, atkritumu poligoni un reklāmas baneri.
Ierobežojumi ieviesti arī piekrastē pie jaunās pils — makšķerēšana un atpūtas laivas tuvējā akvatorijā ir aizliegtas.
Neviens cits padomju vai Krievijas līderis nav pieprasījis tik plašu aizsardzību.
Putins savas daudzās pilis dala ar savu partneri Alīnu Kabajevu, bijušo olimpisko vingrotāju, un viņu dēliem – Ivanu (11) un Vladimiru (6) –, kuru eksistence plašākai Krievijas sabiedrībai nav atklāta.
Putinam pieder arī slepens 1 miljardu sterliņu mārciņu vērts īpašums uz klints Gelendžikā. Viņa pilīs parasti ir grezni SPA, medicīnas telpas un luksusa bunkuri. Īpašumus aizsargā Krievijas modernākās pretgaisa aizsardzības sistēmas.
Tas notiek laikā, kad izplatās baumas par iespējamu pret Putinu vērstu apvērsumu. Tiek apgalvots, ka interneta atslēgšana visā Krievijā saistīta ar sazvērestību, kas tiek organizēta diktatora gāšanai. Neoficiālos ziņojumos teikts, ka aiz tā varētu stāvēt bijušais aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu.