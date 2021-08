Foto: UNSPLASH

Lielākā IT nozares karjeras diena – WORK[IT] – vienuviet tiks pulcēti nozīmīgākie darba devēji un vairāk nekā tūkstoš darba meklētāju







25. septembrī RISEBA Arhitektūras un mediju centra H2O telpās notiks lielākais informācijas tehnoloģiju (IT) karjeras pasākums Latvijā – WORK[IT]. Tajā vienuviet tiks pulcēti nozīmīgākie IT nozares darba devēji un vairāk nekā tūkstoš darba meklētāju.

Šo pasākumu jau otro gadu organizē karjeras maiņas skola pieaugušajiem “Riga Coding School”, lai palīdzētu risināt darbinieku meklēšanas sarežģījumus IT sfērā. Organizatori uzsver, ka pasākums notiks klātienē, ņemot vērā prasības un ieteikumus publiskiem pasākumiem. Līdz 15. septembrim ikvienam IT nozares uzņēmumam vēl ir iespēja pieteikt dalību pasākumā ar darba vides ekspozīciju, semināra vadīšanu vai dalību diskusiju panelī.

“Šo pasākumu organizējam, jo mēs vēlamies palīdzēt uzņēmumiem atklāt jaunus talantus un risināt darbinieku trūkumu darba tirgū. Vienlaikus pieaugušajiem, kuri vēlas mainīt savu karjeras virzību, tiks sniegta palīdzība šīs vēlmes īstenošanā,” karjeras maiņas skolas pieaugušajiem “Riga Coding School” vadītāja Anna Aile. Kā jau raksturīgi šādiem pasākumiem, arī šajā ikvienam interesentam būs iespēja satikt potenciālos darba devējus, uzzināt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, kā arī piedalīties praktiskās darbnīcās un semināros. “Pasākuma mērķis ir parādīt, ka IT nozare ir atvērta ikvienam un nekad nav par vēlu vai par sarežģītu īstenot nākamo soli savā karjerā,” uzsver A. Aile.

Dati liecina, ka šobrīd IT jomā Latvijā ir vairāk nekā 800 brīvu vakanču. Pagājušajā gadā WORK[IT] par potenciālajiem darbiniekiem sacentās 16 uzņēmumi, tostarp arī “Accenture”, “Evolution Gaming”, “Deac”, “Air Baltic”, “Tet” un “Riga Tech Girls”. A. Aile uzsver, ka priekšstats par IT nozarē strādājošu cilvēku bieži vien saistās ar ļoti specifiskām zināšanām programmēšanā, izcilību matemātikā un rakstura noslēgtību. Tomēr darba devēju un personāla speciālistu skatījums uz IT uzņēmumā vēlamo darbinieku ir krietni atšķirīgs.

Kā atklāj šogad veiktais pētījums, cilvēkam, kurš pēc pārkvalifikācijas grib strādāt IT nozarē, bez tehniskajām zināšanām ir jābūt apveltītam ar tādām kvalitātēm kā interese par izvēlēto jomu un karjeras virzienu, vēlmi pilnveidoties, kā arī interesi par inovācijām un radošumu. Vienlīdz svarīgas esot arī sociālās prasmes, kas ļauj prognozēt potenciālā darbinieka attiecības ar kolēģiem. Tāpat darba devēji pievēršot uzmanību arī cilvēka personiskajām vērtībām, domāšanas elastīgumam, vēlmei uzņemties iniciatīvu, patstāvībai, kā arī spējai ātri pielāgoties darba vides mainīgajām prasībām.