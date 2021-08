“Bolt” plāno attīstīt pārtikas produktu piegādi 15 minūšu laikā desmit Eiropas valstīs. Biznesa modelis jau šobrīd tiek pārbaudīts Igaunijā. Foto: Evija Trifanova/LETA

Piegāde tikai 15 minūtēs? "Bolt" plāno attīstīt ātru ēdienu piegādi







Jaunuzņēmumiem veltītais izdevums “Sifted” ziņo, ka pēc tam, kad Igaunijas uzņēmumam “Bolt” izdevies piesaistīt 600 miljonus eiro lielu papildu finansējumu, tādējādi dubultojot savu vērtību līdz četriem miljardiem eiro, tas plāno pievērsties ātrās pārtikas piegādes biznesam.

Jaunais biznesa virziens nodēvēts par “Bolt Market”, un tā ietvaros paredzēts attīstīt pārtikas produktu piegādes 15 minūšu laikā.

Šāds pakalpojums jau tiek izmēģināts uzņēmuma mātes valstī Igaunijā, taču drīz to paredzēts iedāvāt arī klientiem Latvijā, Lietuvā, Rumānijā, Čehijā, Polijā, Slovākijā, Horvātijā, Zviedrijā un Portugālē. Jāpiebilst, ka tieši šajos tirgos ātrās piegādes no lielveikaliem ir salīdzinoši maz attīstīts biznesa segments un tādēļ konkurence tajos ir relatīvi zema, bet pati ātrā pārtikas piegāde šobrīd ir viens no straujāk augošajiem biznesa segmentiem Eiropā.

“Mēs sāksim ar galvaspilsētām un virzīsimies uz citām pilsētām nākotnē,” “Sifted” teicis “Bolt” izpilddirektors Markus Villigs.

Lai tehniski īstenotu šādas piegādes shēmas, tiek plānots attīstīt t.s. “tumšos” pārtikas veikalus – proti, tādus, kas nav pieejami parastiem pircējiem un kuros pārtika tiek uzglabāta tieši piegādes vajadzībām, kā arī sadarboties ar lielveikaliem.

Eksperimentus ar šādiem veikaliem Spānijas pārtikas piegādes platforma “Glovo” uzsāka jau 2018. gadā. Tam sekoja Vācijas “Delivery Hero”, kas attīstīja šādus “tumšos” veikalus 2019. gadā Turcijā.

Līdzīgus piegādes modeļus izmanto arī uzņēmumi “Deliveroo”, “Uber Eats” un “Wolt”.

Pagaidām netiek izpausts, cik tieši šādu “tumšo” veikalu tiek plānots atvērt katrā valstī, taču tiek pieminēts vārds “simtiem”, un M. Villigs izteicies, ka saskata lielu perspektīvu šajā biznesa modelī, kā arī lielveikalu iesaistīšanā “Bolt Food” interneta platformā.