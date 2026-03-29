Karš Irānā var pāriet daudz bīstamākā fāzē: medija rīcībā nonākusi informācija, ko ASV plāno iesākt 21
Pentagons gatavojas vairāku nedēļu sauszemes operācijām Irānā, un tūkstošiem amerikāņu karavīru un jūras kājnieku ierodas Tuvajos Austrumos. Kā raksta The Washington Post, atsaucoties uz saviem avotiem, ja ASV prezidents Donalds Tramps nolems eskalēt konfliktu, tas var kļūt par jaunu, daudz bīstamāku kara posmu.
Vienlaikus avoti norāda, ka šādas iespējamās sauszemes operācijas nebūs pilna mēroga iebrukums, bet var ietvert reidus, ko veic speciālo operāciju spēki un parastās kājnieku vienības. Šāda misija var pakļaut ASV militārpersonas daudziem draudiem, tostarp Irānas droniem un raķetēm, sauszemes apšaudei un paštaisītiem spridzekļiem.
Pēdējā mēneša laikā Trampa administrācijā tika apspriesta iespējamā Hargas salas sagrābšana (tajā atrodas lielākais Irānas naftas terminālis), kā arī reidi citos piekrastes rajonos pie Hormuza šauruma ar mērķi atklāt un iznīcināt ieročus, kas spēj apdraudēt komerciālos un militāros kuģus, ziņoja amatpersonas.
Kā ziņo medijs Unian, 31. ekspedīcijas jūras kājnieku vienība, kurā ir aptuveni 2200 amerikāņu jūrnieku un jūras kājnieku, pēdējo nedēļu laikā tika nosūtīta uz reģionu. Tai ir ievērojamas spējas šādu misiju veikšanai, taču pastāv arī loģistikas ierobežojumi attiecībā uz to, cik ilgi tā var uzturēt kaujas darbības bez papildu piegādēm, sacīja kāds atvaļināts augsta ranga militārais virsnieks.
Pēc viņa teiktā, Hargas sala ir nozīmīgākā Irānas teritorija Persijas līcī, taču ASV militārās amatpersonas ir pētījušas arī citas Irānas salas, kas atrodas tuvāk Hormuza šaurumam, kā potenciālas vietas ASV operācijām.
Irānas teritorijas sagrābšana nostādītu Irānas režīmu neērtā situācijā un radītu vērtīgus trumpjus turpmākajās sarunās, sacīja amatpersona. Lielākais izaicinājums, viņš piebilda, būtu nodrošināt ASV spēku aizsardzību.