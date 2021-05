Ja veikalā, kas darbojas kādā no lielajiem tirdzniecības centriem, var nokļūt no ielas un līdz ar to tas drīkst strādāt, apmeklētājiem tomēr ir liegts no veikala telpām ienākt tālāk tirdzniecības centrā. Tāpat arī ieeja veikalā no tirdzniecības centra puses netiek atļauta. Attēlā: veikalam “JYSK” tirdzniecības centrā “Mols” ir atsevišķa ieeja. Foto: Timurs Subhankulovs

Kas miera laikos aizliegts – tagad vienīgā iespēja! Kuri lielveikali atver sāndurvis Ieteikt







Ieva Ēvalde, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Tirdzniecības centros aizvien lielākā skaitā apmeklētājiem tiek vērtas durvis, pa kurām miera laikos nepiederošiem ieiet būtu aizliegts.

Tas tiek darīts, lai varētu pildīt jaunos valdības norādījumus par obligāto ieeju no ielas visiem tirgotājiem, kas šajos apstākļos vēlas apkalpot pircējus tirdzniecības centros ar platību virs 7000 kvadrātmetriem.

Tirdzniecības centru un arī pašu nomnieku paziņojumi liecina, ka līdz ar pagājušās nedēļas grozījumiem preču pieejamība ir palielinājusies vairākās preču kategorijās. Lielajos tirdzniecības centros iespējas atsākt darbu ir raduši vairāki sporta preču, kā arī apģērbu, apavu un bērnu preču veikali. Tāpat arī darbu daudzviet atsākuši iecienīti sadzīves preču tirdzniecības tīkli.

Atsevišķos tirdzniecības centros durvis ver būvniecības, mēbeļu, mednieku un makšķernieku preču, kā arī aksesuāru un parfimērijas veikali. Piemēram, mājsaimniecības preču mazumtirgotājs “JYSK” paziņojis, ka plāno atsākt sešu veikalu darbību. Tostarp ne tikai daudzprofila tirdzniecības centros, bet arī divos lielveikalos “Maxima”, kur “JYSK” nomā lielas tirdzniecības platības.

Savukārt tirdzniecības centra “Origo” stacijas daļā daudzi apģērbu, apavu, sporta preču un aksesuāru veikali darbojas jau kopš 11. maija iekštelpās. Tostarp arī, piemēram, “Nike” un “Pepco”, kas citviet durvis vēruši tikai pēc pagājušās nedēļas valdības lēmuma.



































Rekonstruētā tirdzniecības centra "Origo" ēka

“B ēka ir atsevišķs objekts, kura tirdzniecībai atvēlētā platība nepārsniedz 7000 kvadrātmetru, tādējādi B ēkā drīkst darboties visas tirdzniecības vietas, izņemot pakalpojumu sniedzējus, kuru darbība ir ierobežota atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam,” skaidro t/c “Origo” pārstāvis Gunārs Klēģers, piebil­stot, ka t/c “Origo” nomniekus nav ietekmējis pēdējais valdības lēmums par prasību nodrošināt veikalam piekļuvi no ielas, un neviens jauns nomnieks savu darbību pēc tā nav atsācis.

Lielākā daļa šobrīd atvērto veikalu ar atsevišķu ieeju no ielas tirdzniecības centrā savu darbu sākuši, tiklīdz to ļāva MK noteikumi, – pagājušās nedēļas beigās, tomēr daļa durvis vērusi tikai vakar. Turklāt iespēju atsākt strādāt apsver vēl arī citi tirgotāji.

Specifiski jaunajiem noteikumiem veikalu apmeklētājiem ir liegts no tikko atvērto veikalu telpām iekļūt tālāk tirdzniecības centrā. Līdz ar to, ja būs iecerēts apmeklēt kādu jaunatvērto veikalu un pie viena iegriezties arī grāmatnīcā vai pārtikas veikalā, kas darbojas tirdzniecības centra iekštelpās, uz to būs jāmēro apkārtceļš pa āru.