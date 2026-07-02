FOTO: LA.LV kolāža

Kas pēdējā laikā noticis ar veikalos nopērkamajiem citroniem? Daudzi pamanījuši nepatīkamu tendenci 10

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LA.LV
6:23, 2. jūlijs 2026
Stāsti Izpēte

Sabiedrība nereti mēdz kritizēt veikalu preču kvalitāti un to, kas nonāk plauktos. Piemēram, pircēji nereti saskaras ar situācijām, ka atsevišķos gadījumos veikalos joprojām var atrast bojātas vai vecas preces, kas laiku- nav izņemtas no aprites. Tāpat ikdienā gan sabiedrība, gan mediji runā par cenu politiku – pārtika kļuvusi dārga.

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Taču šoreiz uzmanības centrā nonākuši citroni. Dažādi ļaudis sociālajos medijos dalās ar pieredzi, veikalā nopērkot citronus ar ļoti biezu mizu.

Piemēram, Anete jautā: “Kas pēdējā laikā noticis ar veikalā nopērkamajiem citroniem? 70% miza.” Bet cits lietotājs izteicies plašāk: “Kas noticis ar citroniem? Agrāk nopērc citronu – normāls, sulīgs, ar plānu miziņu. Tagad sajūta, ka puse no svara ir vienkārši miza. Un pats “labākais” – citroni tiek pārdoti uz svara, pa faktu samaksājot vairāk par biezo mizu nekā par pašu citronu. Pārsvarā iepērkos Rimi, un godīgi jautājums – kāpēc tiek izvēlēti tik nekvalitatīvi piegādātāji? Man reāli dēļ viena citrona jāiet uz citu veikalu? Gribi nogriezt mazu citrona šķēli tējai, bet beigās izrādās, ka līdz pašam citronam neesi ticis.”

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Komentāros ļaudis norāda, ka citroniem ir dažādas šķirnes. Tāpat, kā, piemēram, āboliem. Citi norāda uz sezonalitāti – ja citronam ir bieza miza, tad tie nav sezonā.

Lai noskaidrotu, kāpēc citroniem mēdz būt tik bieza miza, lūdzām komentāru augļu un dārzeņu lietpratējiem uzņēmumā “Augļu Serviss”.

Noteicošais faktors ir citrona šķirne

Sīkāk pastāsta uzņēmuma pārstāve Evita Frančenko: “Citronu mizas biezumā noteicošā ir šķirne, tomēr arī klimats, ūdens pieejamība konkrētajā reģionā un citi augšanas apstākļi to var ietekmēt. Arī ja citroni ir novākti ātrāk, to miza ir biezāka, auglis nav paspējis pilnībā nobriest/ nogatavoties. Diemžēl ārēji ir ļoti grūti noteikt, cik bieza būs miza.

Labākais rādītājs ir augļa svars (kā jebkuram auglim) – ja tas ir smagnējs, tad tas ir nobriedušāks un gatavāks, ja tas ir viegls, tātad sausāks un miza būs biezāka. Lielajiem veikalu tīkliem ir jākonkurē savā starpā cenu līmeņa ziņā, tāpēc bieži vien noteicošais rādītājs ir tieši augļa cena, nevis kādi citi parametri. Kā alternatīvu var izvēlēties laima augļus – tiem gan vienmēr ir plāna miziņa.”

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