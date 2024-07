Ekerānuzņēmums no soctīkla “X”/Ieva Alberte.

“Kas tas?! Kāpēc 2x dārgāk nekā Vācijā?” Soctīklos šausminās par zobu pastu un veļas pulveru cenu milzu atšķirību Ieteikt







“Kas tas?!! Kāpēc 2x dārgāk kā Vācijā? Zinu, ka par to ir bijis daudz rakstu, bet – vai kaut kas mainījās pēc tiem? Kā ir iespējams tāds sadārdzinājums? Ar vai bez atlaižu kartes, mazgāt zobus un drēbes LV ir par dārgu,” tā soctīklā “X” šondēļ jautā Ieva.

Ievas ieraksts izsaucis pamatīgu diskusiju soctīklotāju vidū par milzu cenu un kvalitātes atšķirībām mājsaimniecības un higiēnas precēm Latvijā un tādās Eiropas valstīs kā Vācija, Austrija, Beļģija, Polija un Norvēģija. Soctīklotāji steidza dalīties ar saviem novērojumiem veikalos un fiksētajām cenu atšķirībām, kā arī atklāja, kā un kur iepirkties lētāk. Lieki piebilst, ka komentētājus šokē milzu cenu atšķirība vienām un tām pašām precēm Latvijā un Vācijā, jo atalgojums, kā zināms, tur vidēji ir krietni lielāks…

Lūk, turpinājumā, soclietotāju komentāru izlase par Ievas publicēto ierakstu:

Inga komentē: “Jādara tā, kā to dara apsviedīgi latvieši, jāiepērkas dm.de sūtīšana jāņem caur deshop.lv, un var dzīvot bēdu nezinot, tik vien kā jāapdomā, cik ilgam periodam un ko vajag.” Viņai atbild ieraksta autore: “Nezināju. Plānot jau nu esmu iemācījusies, paldies par ieteikumu deshop.”

“Es visu sūtu amazon.de, kopš no 59€ bezmaksas piegāde – kāpēc ne? Paņemu iepakojumu Elmex, iepakojumu veļai mazgājamo un skalojamo un pēc 3 dienām klāt,” raksta kāda komentētāja Ieva. Arī viņai ieraksta autore atbild: “Man LV amazon vēl jāatklāj. Vācijā citas piegādes cenas un ātrumi.”

“Tipa tirgus mazāks, nodokļi lielāki. Kaut dažbrīd šķiet, ka negausība,” spriež Ilze par cenu atšķirībām precēm Latvijā un Vācijā. “Drogas ir ļoti dārgs veikals,” uzskata Līva. “Šodien to secināju,” viņai atbild Ieva, ieraksta autore.

Emma pauž savu viedokli: “Šie “izstrādājumi” turklāt nav ražoti Vācijas, bet gan Austrumeiropas valstīm – ar poļu uzrakstiem pilnā krāšņumā.”

“Ja tas Elmex, kas bildē, ir ražots Vācijā, tad tas ir loģiski, ka tur uz vietas būs lētāk, nekā Latvijā. Tas ir tāpat kā somu, Karl Fazer šokolāde. Helsinku Rimi ir lētāka nekā Latvijā,” komentē Kristiāns, taču Ieva atbild, ka tā nav vācu.

“Par zobu pastu varu teikt, ka tā ir jau gadiem, jo tā ir lieta, ko mēdzu iepirkt Vācijā, Austrijā tieši dēļ milzīgās cenu atšķirības. Tas nav kaut kāds pēdējo gadu fenomens. Bet kāpēc tas tā,” komentē Pelēkā pele.

“Tā visa ķīmija phē. Var mazgāt/velēt ar pelniem upē un zobus ar ogli. Izdevumi praktiski nekādi…Eco-Shmeco,” mudina Ivars.

Soctīkla “X” lietotāju diskusija turpinās – ieteikumi, kur labāk iepirkties, birst kā no pilnības raga.

“Visu sadzīves ķīmiju jāpērk tad, kad ir atlaides Barborā. Iespējams, ka tādas pašas ir uz vietas Maximā,” raksta Līga.

Savukārt Evija iesaka: “Tāpēc reizi ceturksnī pasūtu no cocooncenter. Saules krēmi, piemēram, par 10-15€ lētāki, nekā pie mums. Zobu pastas arī. Piegādes maksa atmaksājas ar uzviju.”

“Mazgāšanas līdzekļu cenas vēl var papētīt Depo, ir sanācis labus piedāvājumus atrast. Tai skaitā arī pārtiku (olas, griķi, rīsi u.taml.),” komentē Pavasara vējš. “Depo man bija par tālu, bet to man jau pērn @UnaNeo atklāja,” atbild ieraksta autore.

“Katru gadu vīrs no Vācijas atved Elmex vai Meridol mūsu ğimenei visam gadam. Vācu kvalitāte un par ievērojami zemākām cenām nekā LV,” raksta Baiba. “Jā, zobupasta “garšo” citādāk,” piekrīt ieraksta autore Ieva.

“Latvijas ekonomika ir maza salīdzinot ar Vāciju. Ja Vācijā cilvēks stundā par darbu saņem 16+ eiro, tad Latvijā tie ir 4 eiro stundā. Ja cenas abās valstīs ir vienādas, tad ņemot vērā ienākumu atšķirības, dzīve Latvijā var sanākt dārgāka,” uzskata Andris.

“Man radies iespaids, ka tas preces tik dārgas, jo ar rokām tiek nestas no Vācijas,” uzskata Kurmis. “Mhm, atlidoju no dārgās Norvēģijas un iegāju nopirkt aizmirsto dezodorantu Drogās, biju šokā,” piebilst Līva.

“Kamēr ir visa šī padarīšana, es pērku mazgāšanas līdzekli Abrands veikalā par 3€ 1l un zobupastu Colgate lētāko pa 1,25€,” atklāj Kaspars.

“Mums no Beļģijas, braucot caur Vāciju, arī parasti acis netic savām acīm par to, kādas zemas cenas ir Vācijā un gribas visu nopirkt pa ceļam uz LV mājām (vēl vairāk – uz dārgo Beļģiju). Latvijā jāseko atlaidēm Drogas, tad būs par labu cenu,” komentē Linda.

“Btw Vācijā nu jau dīzelis maksā tikpat, cik LV, tas gan man bija šogad šoks, tas, ka lt teju 20c nu jau degviela atšķiras, tas arī, maigi sakot, nav saprotams…” tā diskusijā raksta Jānis.

Ieva atklāj, kur viņa iepērkas lētāk: “Man ir sava iecienītā zobu pasta, dušas krēms un veļas pulveris. Pasūtu internetā notino.lv – 3X zobu pastas 11.20 (Drogās katra 7.4), Dušas krēms 10.90 vietā 5.20. Vēl visādi sīkumi salasās.”

“Nav brīnums,” komentē Austra, pievienojot grafiku ar patēriņa cenu līmenī Latvijā, salīdzinot ar Eiropas Savienības valstīm.

Temats ir tik “karsts”, ka komentāri turpinās.

“Ķecerīgi teikt, bet man jau 4. (ceturto!) gadu iet 5 litrīgais šķidrais mazgātājs. Un vešas mazgāju ļoooti bieži. Toreiz laikam par piečuku pirku tirdziņā no klejojošajiem it kā DE preču tirgotājiem. Kad būs jāpērk jauns, šoks varētu būt krietns. Jo neskatos jau tagad uz cenām,” raksta kāda sieviete.

“Tā ir, bet cik tad Tu to vešu griez? Tak ne jau nepārtraukti. Un zpastas tulbiņu pa dienu tak ar nenoleksē? Nesaku, ka tas ir labi, ka dārgi, bet panikai pamata arī neredzu…,” komentē Raitis.

Andris piebilst: “Cik desmitu produktu salīdzinājāt? Dubajā 0,5 ūdems pudele or 10 eiro….”

“Drogas cenas skatīties 😀 Elmex LV vispār kaut kā dīvaini, Rimi arī cena kosmosā uzskrullēta, viņu Mego vislabāk pirkt. Veļas kapsulām normāla cena 25c/kapsula, dārgāk pirkt vājprāts,” raksta kāds cits.

“Atklāju, ka šo to izdevīgi var pasūtīt no 220. Piegāde noteikti no Lietuvas vai Polijas,” iesaka Jane.

Līva raksta: “Sensodine zobu pastu Norvēģijā sapirkos pa 3 eur. Tas bez akcijas. Kāds tam būtu iemesls?”

“Es Vācijā pirku šampūnu, nocenots uz 2.70 no 6 eiro! Drogās identisks – 12 eiro nocenots no 19 eiro! Šķiet, ka katru flakonu atsevišķi nes ar kājām no Vācijas!” piebilst Ivars.

“Bet piem., Norvēģijā, ja neskaita gaļu, viss maksā gandrīz tikpat, cik pie mums. Neko īpaši dārgāk neredzēju,” turpina Līva.

“Es nedēļas nogalē speciāli braucu caur Vācijas Rossman, tur cenas ievērojami lētakas, ne tikai ar LV veikaliem, bet to pašu PL Rossman. Man jau liekas, ka tur kads ko subside vāciešiem, lai dzīvošanas preces vietējās pērk…bez atlaidēm lētāk nekā LV ar atlaidēm,” raksta Janis.

“Nu Elmex tur nav tā labākā cena, bet 2x dārgāks ar tas nav, kādus apmēram 2eur starpība kā lētākie online, pie nosacījuma, ja online pērk 3gab setu. Pa lielam mēs Elmex professional personīgi sūtam parasti uzreiz kādas 3-4 pakas vēl kādu citu kosmētiku piemetam lai izdevīgāk,” komentē Martins.

“Atliek LV pievienot Vācijai un cenas izlīdzināsies… Bet, ja nopietni, kā var būt citādi mazā valstiņā ar mazu tirgu un pofigisku attieksmi pret attīstību?” jautā Rolands. “Tāpēc, ka Drogas, Rimi, uc. sūta katru tūbiņu atsevišķi ar DHL overnight piegādi,” smej kāds cits.

“Jā, jā, es arī katrā braucienā Vācijā nopērku zobu pastu… tā pati firma, tikai ievērojami lētāk Vācijā…” raksta Oskars. “Elmex izteikti neadekvāta LV cena. Vakar Polijā atkal iepirku krājumus vismaz gadam, jo pilna cena 4.70, bet trāpīju uz akciju un 2.82 EUR sev un 2.93 EUR junior pastām. Es LV nespēju Elmex nopirkt pat akcijā,” stāsta Viktorija.

“Drogas ir tikai 2-4x dārgākas preces kā Rossmanā. Man tā jau pirms gadiem trauma, eju uz turieni, ja galīgi nekā savādāk nevar,” komentē Lāsma. “Jāsāk ar šo: kurš vispār iepērkas Drogās? Veikals, kuram ar lielu līkumu jāiet milzīgo cenu un apkalpošanas neesamības dēļ,” piebilst Raitis.

“Mūs vnk ir viegli noslaukt, mēs pērkam arī pa dārgo,” uzskata Dīvāna eksperts. “Zobu tīrīšana Latvijā jau pamazām kļūst par lux lietu,” domā Indra. “Un vēl – viss, kas atnāk, ir domāts Austrijas, Vācijas un Šveices tirgum. Es pat bērnam Kellogs sūtu!” komentē Linda.

“Japp… šodien Bonnas Kauflandā apraudājos,” raksta kāda sieviete pie Ievas ieraksta soctīklā “X”. “Brīnumzeme,” secina kāda cita sieviete. “Pārsvarā 2 iemeslu dēļ – Latvijā tirgus ir mazāks, tāpēc konkurence mazāka un, iespējams, pārdevēju alkatības dēļ. Bet visi taču grib nopelnīt…” piebilst Fricis.

“Nu ko var ņaudēt? Pieskaiti klāt transportu, mūsu nodokļus, veikala uzturēšanas izdevumus, un tirgotāja peļņu un dabūsi reālo ciparu. Nu nepatīk pirkt šeit brauc uz fāterlandi iepirkties, tik pie tās cenas pierēķini ceļa izdevumus. Ka beigās nesanāk 3x dārgāk,” komentē Gundars.

“Mani vakar RIMI pārsteidza mutes skalojamo cenas. Kas pirms kovida maksāja 4 eiro, tagad ir 10,” šokēts ir Treijs.

“Kā tu domā kā uzņēmumu īpašnieki atļausies paņem 100k auto kredītā, ja cenas būs adekvātas?” jautā Alberts.

