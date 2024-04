“Katrs nākamais bērns pasliktina finansiālo stāvokli ģimenē. Tāda ir tā mūsdienu pasaule!” Ieteikt







Tas, ka mēs paliekam mazāk, protams, nav laba ziņa. Bet tas, ka katrs bērns pasliktina ģimenes kopējo materiālo un finansiālo stāvokli ģimenē, ir fakts. Šādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda Jana Bunkus, biznesa augstskolas “Turība” Komunikācijas virziena vadītāja.

Lai izlemtu par labu bērnam, mūsdienu cilvēks vispirms domā par to, kā mēs šo bērnu nodrošināsim, kā mēs viņam palīdzēsim visos līmeņos.

Kā saka Bunkus: “Ja Padomju laikos bija teiciens, lai tik dzemdē, ka tāpat jau tas bērns uzaugs, tad mūsdienās tas tā vairs nestrādā, jo ļoti daudz komponentes nākušas klāt.”

Bērns ir jāizglīto, jāved uz pulciņiem, jo mūsdienu pasaule pieprasa vairāk kompetences, nekā tas bija agrāk, – daudz vairāk prasmju un varēšanas izglītībā, augstākajā izglītībā. Speciāliste norāda uz loģisko faktu, ka visi vecāki grib, lai bērni mācās.

“Bērns mūsdienās nāk komplektā ar ļoti daudz dažādām aktivitātēm, ko dzīves laikā vecākiem ir jāpalīdz viņam sasniegt un izdarīt. Tāda ir tā mūsdienu pasaule. Tik strauji attīstītā pasaulē dzīvojam, ka tas to prasa, tāpēc pārmest kaut ko ir ļoti grūti,” Tā situāciju vērtē Bunkus.

Viņa norāda uz vēl kādu valsts sistēmas nepilnību: “Man pirmais bērns ir pilngadīgs un jaunākais ir desmitgadīgs, mēnesī es saņemu 25 eiro par šo bērnu. Domāju, ka tā ir kļūda. Es zvanīju uz VSAA prasīt, – nē, tā nebija kļūda.”

Un šeit ir otra puse monētai – valsts budžets ir tāds, kāds tas ir. Iespējas ir tādas, kādas ir. Es, protams, gribētu, lai man maksātu 1000 eiro par bērnu mēnesī. Bet jautājums ir par to, vai valsts budžets to spēj, saprotošiem aicina būt Bunkus. “Līdz ar to lielākā finansiālā atbildība gulstas tieši uz pašiem vecākiem!”