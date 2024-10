“Katru ienākošo lietu liek tālāk un tālāk…” Kūtris skaidro iemeslus, kāpēc trūkst tiesnešu un kādas problēmas tas radīs Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs”, diskutējot par tiesnešu trūkumu Latvijas tiesās, bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs un jurists, 14.Saeimas deputāts Gunārs Kūtris (ZZS) atzina, ka algu sistēma tiesnešiem ir “tīri normāli sakārtota”.

“Tiesneša alga, sākot strādāt rajona tiesā, šogad ir 3800 eiro “uz papīra”. Otra lieta – problēma varbūt ir tā, ka par tiesnesi var kļūt no 30 gadu vecuma. Var būt, ka cilvēkam ir labi aizgājusi jurista karjera – ar labu atalgojumu, un vai viņš tad grib sākt strādāt no rajona tieneša līmeņa? Var gadīties, ka nē. Un tiesnešiem vajadzētu būt labākajiem juristiem. Tas nozīmē, ja viņš ir ļoti labs jurists biznesā vai valsts pārvaldē un ar labu algu, varbūt viņam nemaz negribas mainīt to situāciju,” sprieda bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Kūtris, runājot par to, kāpēc Latvijas tiesās šobrīd trūkst 67 tiesnešu.

Eksāmens uzņemšanai par tiesnesi ir ļoti bargs, tā zināja teikt Kūtris. “Līdzīgi kā prokuroriem. Diezgan stingra atlase, lai tiešām būtu ļoti labi juristi,” viņš piebilda. Kūtris sacīja, ka, viņaprāt, visu laiku pastāvot aptuveni 50-60 vakances uz tiesneša amatu, ja rēķina uz kopējo tiesnešu skaitu, kas ir 525. Kūtris domā, ka tiesnešu trūkuma problēma ir saistīta arī ar to, ka daļa no esošajiem tiesnešiem, kuri tika pieņemti darbā 90.gados, drīz ies pensijā. “Un tā ir tā problēma – paaudžu nomaiņas periods,” domā Kūtris.

Kūtris gan īsti nezināja teikt, kā šo problēmu ar tiesnešu trūkumu risināt valstiskā līmenī, taču viens ir skaidrs – ir sagaidāms, ka tādēļ pagarināsies tiesās iesniegto lietu izskatīšanas termiņš. “Tas nozīmē, ka katru ienākošo lietu liek tālāk un tālāk… Tā ir tā problēma! Nu… Valstij un Tieslietu ministrijai ir jāstrādā, lai vairāk uzrunātu cilvēkus nākt strādāt par tiesnešiem. Juristus ražo daudz – ļoti daudz,” sacīja Kūtris TV24 raidījumā “Preses klubs”.

Jau vēstīts, ka šobrīd Latvijas tiesās ir brīvas 67 tiesnešu vakances, turklāt tuvākajos gados šo vakanču skaits varētu pieaugt līdz 150, tā ceturtdien, 19.septembrī, valdības sēdē, kurā skatīja budžeta jautājumus, apgalvoja Augstākais tiesas (AT) priekšsēdētājs Aigars Strupišs.

Kā ziņoja LETA, tad Strupišs pauda, ka tiesu vara saprot situāciju ar valsts budžetu un to, ka šobrīd valsts aizsardzība, kā arī izglītība ir prioritāra, līdz ar to tā neiebilst piedāvājumam ierobežot finansējumu tiesnešu palīgu un sekretāru atlīdzībai.

Taču ņemot vērā, ka budžets ir plānots uz četriem gadiem, Strupišs atzīmēja, ka trīs, četru gadu griezumā brīvo tiesnešu vakanču skaits varētu pieaugt no 67 līdz 150. To, kā norādīja Strupišs, ietekmēs tas, ka tuvākajos gados daudz tiesnešu došoties pensijā, kā arī tas, ka labākos tiesnešu palīgus pārvilina privātais sektors.

Strupišs norādīja, ka tiesnešu palīgi ir vieni no viszemāk atalgotajiem juristiem valstī. Viņš arī atzīmēja, ka tiesnešu korpusa atjaunošanās ir atkarīga no kvalitatīva palīgu korpusa, jo tas esot galvenais avots tiesnešu korpusam. Jau šobrīd nepārtraukti notiek tiesnešu konkursi, bet nav iespējams aizpildīt tiesnešu vakances.

