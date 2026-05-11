Katru reizi nonāk līdz domai pamest darbu… “Radio Skonto” personība Paula par smagāko periodu darbā – priekšvēlēšanu laiku 0

17:44, 11. maijs 2026
TV24 raidījumā “Preses klubs” žurnāliste un “Radio Skonto” rīta programmas vadītāja Rita Paula skaidroja, ka priekšvēlēšanu laikā partijas komercmedijos var iegādāties reklāmas laiku, taču tas nenozīmē iespēju ietekmēt žurnālistus vai redakcionālo saturu.

Viņa uzsvēra, ka politiskā reklāma ir stingri regulēta: visām partijām jābūt vienādām iespējām un cenām. Medijs nevar īpaši izcelt sev simpatizējošu politisko spēku.

R. Paula norādīja, ka problēmas rodas tad, ja politiķi vai klausītāji reklāmas iegādi uztver kā medija nostājas apliecinājumu. Viņasprāt, reklāmas laiku var nopirkt, bet žurnālistu vai ētera personību — ne.

R. Paula atzina, ka vēlēšanu laikā pārmetumi par politisko reklāmu izvietošanu viņai ir emocionāli ļoti smagi. Viņa sacīja, ka 30 darba gadu laikā radio katrā priekšvēlēšanu periodā ir bijusi ļoti tuvu domai aiziet no darba.

Pēc R. Paulas teiktā, stipri un neatkarīgi mediji ir viens no demokrātiskas valsts pamatiem.

