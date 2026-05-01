“Būsiet tuvāki!” Kāda rīdziniece saņem līdzjūtības apliecinājumu pēc tam, kad uzzina, ko Šlesers “sastrādājis” pie viņas logiem 0
Ļoti asprātīgu sarunu soctīklā “Threads” aizsācis kāds vīrietis, kurš publicējis skatu no Rīgas ielām – uz kādas mājas sienas nu redzama Aināra Šlesera priekšvēlēšanu reklāma.
Konkrētajam vīrietim, šķiet, tas nepatīk: “Jums arī tā ir? Kad braucu pa Lāčplēša ielu centra virzienā, no Salu tilta, ir slikta dūša. Tur kaut kādas nepareizas āderes? Estakādes slīpums?”
Bet sarunai jaunu “pipariņu” piemetusi kāda sieviete, kura nupat uzzinājusi, ka pie viņas mājokļa logiem arī nu ir redzama līdzīga reklāma.
Īstā jautrība sākusies komentāru sadaļā, kur ļaudis viens pēc otra cenšas izteikt kādas asprātības par šo reklāmu.