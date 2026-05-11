VIDEO. "Mūc!" Vīrietis nofilmē savu auto pie darba un nezina, kā tiks mājās
Sociālajos tīklos uzmanību piesaistījis kāds video no autostāvvietas Rīgā, kur redzams, ka ap automašīnām lielā skaitā spieto bites. Ieraksta autore norāda, ka tas noticis pie darba vietas, un atzīst — nav ne jausmas, kā bites tur nonākušas.
“Pie darba bites spieto. Nav ne jausmas, kā tās te nonāca,” viņa raksta pie video, kurā redzams, ka kukaiņi lidinās virs novietotām automašīnām.
Komentāros cilvēki steidz skaidrot, ka šādās situācijās visdrīzāk tuvumā atrodas jaunā bišu māte, bet bars ir jauns atdalījums, kas meklē vietu, kur apmesties. Vairāki komentētāji iesaka necensties bites aizdzīt pašiem, bet gan sazināties ar biškopjiem.
“Visdrīzāk jaunā bišu māte ir netālu. Ja atrastu dravnieku, viņš varētu šo koloniju savākt un būtu jauns strops,” raksta kāds komentētājs.
Citi iesaka zvanīt Latvijas Biškopības biedrībai vai tuvākajam zināmajam biškopim. “Parasti biškopis savāks,” norāda kāda komentētāja, piebilstot, ka šāds bars var būt vērtīgs, ja to izdodas droši pārvietot uz stropu.
Diskusijā netrūkst arī joku. Kāds komentētājs pieļauj, ka bites īpaši iecienījušas elektroauto, jo “pat bites atzīst kā dabai draudzīgu”. Citi vienkārši iesaka turēties tālāk un “mukt”, līdz situācija atrisināta.
Tajā pašā laikā daži komentētāji norāda, ka, ja bites patiešām spieto, tās parasti neesot agresīvas, jo bars meklē jaunu mājvietu, nevis aizsargā stropu. Tomēr cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret bišu dzēlieniem vai bailes no kukaiņiem, šāda situācija var radīt nopietnu satraukumu.
Spriežot pēc komentāriem, vieta varētu būt Dzelzavas un Ulbrokas ielas industriālā parka apkārtnē, taču precīza atrašanās vieta ierakstā nav norādīta.
Kopumā sociālo tīklu lietotāji ir vienisprātis — šādos gadījumos svarīgākais ir necelt paniku, netraucēt bišu baram un pēc iespējas ātrāk sazināties ar biškopi, kurš var droši savākt koloniju.
