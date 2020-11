SIA “Latvian Retail Management” valdes priekšsēdētājs Imants Kelmers: “Šogad vietējo zemnieku ražojumu īpatsvars augļu un dārzeņu kategorijā pieaudzis par 40%. Var just, ka cilvēki arvien biežāk izvēlas vietējos produktus un arī sākuši ēst veselīgāk.” Foto: Valdis Semjonovs

“Pandēmija mums lika ātrāk pieņemt lēmumus un kāpināt attīstības tempu, tostarp iedarbinot e-tirdzniecību,” intervijā “Latvijas Biznesam” stāsta “Citro” zīmola veikalu apvienības SIA “Latvian Retail Management” valdes priekšsēdētājs Imants Kelmers. “Citro” zīmols ieviests tikai pirms gada, bet tā attīstība norit strauji, aug arī zīmola apgrozījums – šogad par 7%.

Kā Covid-19 izraisītā pandēmija ietekmēja nozari un “Citro” veikalus?

“Citro” šis ir bijis izaicinājumiem bagāts pārmaiņu periods, turklāt to ietekmēja arī pandēmija, kad vairāk bija jādomā par daudzām papildu lietām un jāmaina prioritātes. Agrāk, kā ierasts, domājām par biznesa attīstību, esošo veikalu rekonstrukciju un modernizāciju, kā arī jaunu veikalu atvēršanu, bet Covid-19 laikā nācās daudz vairāk domāt par nepārtrauktu preču nodrošināšanu, to pietiekamību un rezervju veidošanu.

Papildu izdevumus radīja arī dažādu valstī noteikto drošības pasākumu ieviešana – dezinfekcijas līdzekļu, aizsargstiklu, vienreiz lietojamo cimdu un masku nodrošināšana visās tirdzniecības vietās.

Cik lielus papildu resursus tas prasīja, vēl neesam aprēķinājuši, taču skaidrs, ka, turpinoties pandēmijai, šāds papildu izmaksu postenis būs jāparedz arī nākamā gada budžeta izmaksu sadaļā. Te gan jāpiebilst, ka pandēmija skāra visus tirgus dalībniekus un neviens tam nebija gatavs. Jautājums, cik katrs pietiekami ātri spēja noreaģēt un pieņemt ātrus lēmumus.

Pandēmija mums lika ātrāk pieņemt lēmumus un operatīvi ieviest e-tirdzniecību, izveidojot e-veikalu. Šo soli bijām plānojuši veikt vēlāk. Bijām elastīgi, ātri noreaģējām un varam lepoties, ka novados bijām vieni no pirmajiem, kas to ieviesa. Citi tīkli sākumā galvenokārt šo pakalpojumu nodrošināja Rīgā un Pierīgā, bet reģionos tas nebija pie­ejams.

Mēs to paveicām aprīļa sākumā, un dažiem pircējiem šķita, ka tas ir aprīļa joks. Līdz ar to arī pārdošanas apjomi ir augoši, īpaši aktuāla attālināta iepirkšanās ir vērojama ārkārtas situācijas laikā, kad preču piegāde mājās ir ļoti svarīga.

Tā tas bija vērojams gan pavasarī, gan arī tagad rudenī, kad pārdošanas apjomi e-veikalā atkal pieaug.

Kurās pilsētās ir pieejams “Citro” e-veikala pakalpojums?

Šobrīd “Citro” e-veikals darbojas Ventspilī un Rēzeknē, nodrošinot piegādi arī šo pilsētu novados, bet ar laiku plānojam izvērsties arī citās reģionu pilsētās, kurās esam pārstāvēti. Nākotnē viennozīmīgi saredzam labu izaugsmes iespēju šajā nišā.

Esat piesaistījuši arī jaunu sadarbības partneri. Ko tas jums devis?

Neskatoties uz lielajām izmaiņām gada sākumā, kad noslēdzām zīmola maiņas procesu un veicām esošo veikalu rekonstrukciju, bet paralēli jau plosījās pandēmija, mums izdevās piesaistīt jaunu partneri SIA “AA&Co”, kurš nenobijās un pievienojās mūsu apvienībai un “Citro” zīmolam. Jaunajam partnerim ir četras tirdzniecības vietas Ventspilī, Popē, Ugālē un Piltenē, turklāt tas atbilda mūsu zīmola konceptam par vienotu iepirkuma sistēmu un piegādēm. Šobrīd mums ir četri partneri ar vairāk nekā 80 “Citro” tirdzniecības vietām.

Kāpēc mainījāt zīmolu veikalam “Labais” un ieviesāt zīmolu “Eldo”?

Līdz ar veiksmīgu zīmola maiņu, pārejot uz “Citro”, gribējām mainīt konceptu arī tiem partneru veikaliem, kas iepriekš strādāja ar zīmolu “Labais”. “Eldo” zīmola nosaukuma izcelsme ir vārds Eldorado, kas nozīmē “bagātību zeme”. “Eldo” savos veikalos piedāvā plašu un daudzveidīgu produktu sortimentu lielajos iepakojumos par izdevīgām cenām, iegādājoties produktus vairumā. “Citro” koncepts ir svaigums ikdienai, bet “Eldo” – izdevīgākas cenas princips. Pavisam ir deviņas tirdzniecības vietas ar “Eldo” nosaukumu – Talsos, Ventspilī, Saldū, Rēzeknē un citviet reģionos.

Jūs attīstāt arī “Citro” privāto preču zīmju segmentu. Ko jums tas dos?

Ar “Citro” zīmolu piedāvājam plašu sortimentu pašu gatavotus kulinārijas un konditorejas izstrādājumus, kas ražoti uz vietas, kā arī vietējos sezonas dārzeņus, piemēram, kartupeļus.

Tāpat arī piedāvājam vietējos gaļas un maizes izstrādājumus. Ar to varam būt atšķirīgi no citiem mazumtirgotājiem reģionos, turklāt tas ir viens no svarīgiem “Citro” zīmola attīstības virzieniem.

Papildus vēlamies piedāvāt pircējiem iespēju iegādāties plašu sortimentu vietējos augļus un dārzeņus. Atbalsts vietējo ražotāju produkcijai bija viena no prioritātēm pandēmijas laikā – dodot iespēju vietējiem zemniekiem piedāvāt savu preci. Tādā veidā atbalstām savas valsts ekonomiku un dodam iespēju vietējiem reģionu ražotājiem piedāvāt savu produkciju. Nākotnē vēl domāsim un pētīsim, vai attīstīt arī “Eldo” zīmola privāto preču zīmi.

Vai sadarbība ar zemniekiem paplašinās?

Jā, sadarbības paplašināšana ar vietējām zemnieku saimniecībām ir “Citro” zīmola mērķis, arī pandēmijas laikā slēdzām jaunus sadarbības līgumus ar vietējiem ražotājiem. Tas gan prasa daudz laika un individuālu iesaistīšanos. Piemēram, ir zemnieki, kas specializējas konkrētā nišā, piemēram, tikai ķiploku audzēšanā un labprāt grib ar mums sadarboties, līdz ar to ir svarīgi apzināt iespējamo pieprasījumu, nepieciešamo apjomu kapacitāti un individuāli vienoties par sadarbības iespējām.

Šādu jaunu sadarbības gadījumu ir aizvien vairāk. To pamana arī mūsu pircēji, jo vietējo zemnieku saimniecību un ražotāju kategorija arvien pieaug “Citro” sortimentā. Šogad vietējo zemnieku ražojumu īpatsvars augļu un dārzeņu kategorijā pieaudzis par 40%. Var just, ka cilvēki arvien biežāk izvēlas vietējos produktus un arī sākuši ēst veselīgāk.

To var saistīt arī ar savulaik PVN samazināšanu augļiem un dārzeņiem, kā dēļ vietējo dārzeņu un augļu cenas pircējiem kļuva pievilcīgākas.

Tāpēc esam gandarīti, ka valdība nolēma turpināt šo politiku. Atbalstu arī aicinājumu samazināt PVN gaļai, pienam un citai svaigajai pārtikai. Ir jāuzdrīkstas pieņemt šādu lēmumu, jo tas šajā pandēmijas laikā ļautu sildīt iekšējo tautsaimniecību. Tas dotu iespēju vietējiem zemniekiem būt konkurētspējīgākiem un darboties legālā tirgū.

Ko mainīs “Lidl” ienākšana?

Tas mūs īpaši nebaida, kaut gan ir jārespektē liela tirgus dalībnieka ienākšana Latvijā. Savā ziņā mēs tam gatavojamies, paplašinot Latvijā ražoto produktu sortimentu un ieviešot privāto preču zīmes produktu līnijas. Arī “Lidl” attīsta savu privātās preču zīmes zīmolu, taču tā piedāvātais sortiments ir šaurāks un pamatā balstīts uz zemāku cenu.

Skaidrs, ka tirgus pārdale notiks un savu tirgus daļu “Lidl” paņems, jautājums tikai, – cik lielu daļu?

No vienas puses šis veikalu tīkls mērķē uz reģionu lielajām pilsētām, kur arī mēs aktīvi strādājam. Taču viņiem ir cits koncepts. “Citro” zīmola veikalus attīstām kā ikdienas preču veikalus, kas ir tuvu dzīvesvietai. Mēs spējam piedāvāt vietējā zemnieka izaudzēto produkciju, un tā būs vērtība, ar ko atšķiramies no citiem tirgotājiem. Es ticu, ka mūsu pircēji to novērtēs arī tad, kad ienāks “Lidl”. Katrā ziņā “Lidl” liks sasparoties visiem nozares spēlētājiem, un tas nāks par labu patērētājiem. Bet mums tas liks pārdomāt, kā kļūt vēl efektīvākiem un būt soli priekšā.

Vai būsiet gatavi ieviest depozītsistēmu?

Priekšā vēl ir liels darbs. Viennozīmīgi atbalstām šīs sistēmas ieviešanu, jo tas ir viens no ekonomiski pamatotākajiem un efektīvākajiem veidiem, kā veicināt iepakojuma nodošanu otrreizējai pārstrādei un vides piesārņojuma mazināšanai. Latvijā šobrīd sistēmu plāno ieviest ražotāji, bet uzskatu, ka arī mazumtirgotājiem jābūt tuvu šim procesam. Mēs esam noslēguši nodomu protokolu ar SIA “Depozīta iepakojuma operatorus”, kas pārstāv ražotājus. Ja viņi konkursā uzvarēs, būsim gatavi viņus atbalstīt. Taču laika depozīta sistēmas ieviešanai ir ļoti maz. Pieļauju, ka būs jādara viss iespējamais un neiespējamais, lai to laikus ieviestu.

Atgriežoties pie pandēmijas, vai tagad atšķirībā no pavasara ir jūtama pircēju uzvedības maiņa?

Pašlaik būtiskas atšķirības nav novērojamas. Iespējams, vasaras sezonā, kad saslimstības rādītāji bija zemāki, iedzīvotāji bija atslābuši, taču līdz ar ārkārtas situācijas izsludināšanu tas liek atkal mobilizēties un pievērst pastiprinātu uzmanību piesardzības pasākumiem.

Redzam, ka lielākā daļa pircēju ir apzinīgi. Novērojam, ka aizvien vairāk cilvēku savus pirkumus veic plānveidīgi, viņi atnāk uz veikalu jau ar pirkumu sarakstu un mazāk uzturas veikalos.

Neskatoties uz pandēmijas apstākļiem, esam veicinājuši kopējo tīkla apgrozījuma pieaugumu par 7%. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji jauno “Citro” zīmolu ir pieņēmuši.