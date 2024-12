Ķīnas ziņu aģentūra Xinhua vēsta, ka Hunaņas provincē atklātas zelta atradnes aptuveni 600 miljardu juaņu (78 miljardu eiro) vērtībā. Tā pēc aprēķiniem sanāk lielākā zelta atradne pasaulē.

Šīs pasakainās bagātības atrastas zem jau zināmā Vangu zelta lauka. Izmantojot urbumus, ar 3D modeļu palīdzību, Hunaņas ģeoloģijas dienesta pētnieki padarīja redzamas iepriekš nezināmas, dziļākas atradnes – vispirms vairāk nekā 40 zelta dzīslu 2 kilometru metru dziļumā, tagad milzīgas paša zelta vienkopus atradnes – 3 kilometru dziļumā.

Saskaņā ar sākotnējām analīzēm zelta koncentrācija ir līdz 138 gramiem uz tonnu rūdas, kas ir salīdzinoši augsta. Ķīnai tagad vismaz ir 1000 tonnu zelta dziļi zemē.

Ja tas tiks apstiprināts, jaunais atklājums aizstātu iepriekšējo zelta rekordisti, Dienvidāfrikas raktuves, ar aptuveni 930 tonnām vērtīgā dārgmetāla.

Taču sagaidāms, ka Ķīna Vangu iegūto zeltu pasaules tirgū nelaidīs, bet gan patērēs iekšzemē.

Iemesls: Ķīnai ir nepieciešams apmēram trīs reizes vairāk dārgmetāla, nekā tā spēj saražot pati, un tā ir ļoti atkarīga no importa.

