KNAB ir aizdomas par korupciju medicīnas preču iepirkumos – runa ir par vismaz 3 miljoniem eiro
Trīs lielu Latvijas slimnīcu amatpersonas nonākušas tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā aizdomās par korupciju medicīnas preču iepirkumos. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) secinājis, ka Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS), Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas (TOS) un Vidzemes slimnīcas darbinieki, iespējams, iepriekš vienojušies ar konkrētiem medicīnas preču piegādātājiem par to uzvaru iepirkumos.
KNAB aģentūru LETA informēja, ka birojs šodien veic kriminālprocesuālās darbības trijos kriminālprocesos, kas saistīti ar iespējamu Vidzemes slimnīcas, TOS un PSKUS amatpersonu īstenotu prettiesisku vienošanos ar konkrētiem piegādātājiem par šo uzņēmumu uzvaru četros publiskajos iepirkumos.
Lai nodrošinātu šo uzņēmumu uzvaru, iepirkumu tehniskā specifikācija, iespējams, bija pielāgota konkrēto medicīnas preču piegādātāju prasībām.
Kriminālprocesos veiktas kratīšanas vairāk nekā 17 objektos dažādās Latvijas vietās, tostarp Vidzemes slimnīcā, TOS un PSKUS.
Patlaban četrām kriminālprocesos iesaistītajām personām, tostarp divām valsts amatpersonām un diviem uzņēmumu pārstāvjiem, ir tiesības uz aizstāvību. Nevienai no kriminālprocesos iesaistītajām personām nav piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis, pavēstīja KNAB.
Kriminālprocesus, kas saistīti ar Vidzemes slimnīcas un TOS rīkotajiem iepirkumiem, sāka Eiropas Prokuratūra (EPPO) uzreiz pēc tam, kad KNAB iegūtos materiālus par iespējamām pretlikumībām atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām nosūtīja izvērtēšanai prokuratūrai. Pēc lietu uzsākšanas EPPO nodeva tās izmeklēšanai KNAB.
Kriminālprocesu, kurā iesaistīta Vidzemes slimnīca, EPPO sāka 30. martā aizdomās par iespējamu krāpšanu lielā apmērā un dokumentu viltošanu. Savukārt kriminālprocesu, kurā iesaistīta TOS, EPPO sāka 8. aprīlī par iespējamu krāpšanu lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā.
Trešais no izmeklētajiem kriminālprocesiem ir saistīts ar iespējamu likumpārkāpumu PSKUS. Šo kriminālprocesu KNAB sāka 9. aprīlī aizdomās par iespējamu prettiesiska labuma – apmaksāta mācību brauciena – pieprasīšanu un pieņemšanu, ko izdarījis iestādes darbinieks, kas nav valsts amatpersona.
KNAB izmeklēšanu šajā lietā veic sadarbībā ar Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūru. EPPO un KNAB ir vienisprātis par eksistējošām sistemātiskām problēmām slimnīcu iepirkumos, jo iespējamā negodprātīgā rīcība līdz šim konstatēta vairākās slimnīcās dažādos Latvijas reģionos.
EPPO lietvedībā pašlaik ir vēl divi kriminālprocesi, savukārt KNAB lietvedībā – viens kriminālprocess, kas saistīti ar slimnīcu iepirkumiem. Starp šīm slimnīcām ir Liepājas Reģionālā slimnīca un Ogres rajona slimnīca. KNAB visos trīs kriminālprocesos turpina veikt pirmstiesas izmeklēšanu.
KNAB norāda, ka veselības aprūpes jomā, īpaši slimnīcu iepirkumos, korupcijas risks tiek uzskatīts par paaugstinātu vairāku faktoru dēļ. Iepirkumi bieži ir finansiāli apjomīgi un tehniski sarežģīti, konkurence tajos var būt ierobežota, savukārt starp ārstniecības iestādēm un piegādātājiem nereti veidojas ilgstoša sadarbība.
Tāpēc, KNAB ieskatā, būtu nepieciešams ne tikai standartizēt iepirkumu procedūras, bet arī nodrošināt iespējami lielāku iepirkumu procesu caurspīdīgumu, kā arī mazināt vienas personas ietekmi lēmumu pieņemšanā un ierobežot neformālu komunikāciju starp pasūtītājiem un piegādātājiem.
Turklāt jāņem vērā, ka nepietiekama interešu konfliktu pārvaldība un vājas iekšējās kontroles sistēmas ir vieni no biežākajiem korupcijas riska cēloņiem, līdz ar to institūcijām jāstiprina gan risku pārvaldība, gan korupcijas risku mehānismi, uzsver KNAB.
Papildus KNAB kā trauksmes cēlēju kontaktpunkts aicina gan ārstniecības iestāžu, gan citu valsts un pašvaldību institūciju darbiniekus ziņot par iespējamām pretlikumībām darba vidē, kas var kaitēt sabiedrības interesēm. To iespējams darīt vairākos veidos, tostarp tiešsaistes ziņošanas platformā vai tās mobilajā lietotnē “Ziņo KNAB!”.
Vidzemes slimnīcas kapitāla 74,07% pieder Valmieras novada pašvaldībai, 25,03% – Valkas novada pašvaldībai, bet 0,9% – Rīgas Stradiņa universitātei. PSKUS un TOS īpašniece ir Latvijas valsts Veselības ministrijas personā.