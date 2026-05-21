Krāslavas novadā pēdas pazuda… Atklātas jaunākās detaļas par Latvijas gaisa telpā ielidojušo dronu 49
Ziņa papildināta plkst. 20.10.
Ceturtdienas rītā no Baltkrievijas Latvijas gaisa telpā ieradies kārtējais drons, kura pēdas vēlāk pēkšņi pazudušas Krāslavas novadā. Kā aģentūrai LETA atzina Nacionālie bruņotie spēki (NBS), lidaparāta tālākais liktenis un atrašanās vieta šobrīd joprojām nav zināma.
Drons Latvijas gaisa telpā pēdējo reizi ar tehniskiem līdzekļiem konstatēts Krāslavas novadā, un šajā novadā tā pēdas pazudušas. Patlaban nav gūts apstiprinājums, ka drons būtu nogāzies neapdzīvotā vietā.
Ceturtdienas rītā aktivizētajiem NATO iznīcinātājiem nebija izdevies veikt drona vizuālo identifikāciju.
NBS pieņēma lēmumu neturpināt brīdinājumu par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu Latgales novados, jo nav indikāciju par drona atrašanos gaisā.
Uz zemes NBS patlaban neveic drona meklēšanas pasākumus, taču ir saziņā ar citiem dienestiem.
Valsts policija informē, ka tā ir reaģējusi gan uz iedzīvotāju, gan no sadarbības partneriem saņemto informāciju saistībā ar dronu, tā tika pārbaudīta, bet nav apstiprinājusies. Policija ir paaugstinātā patrulēšanas režīmā un reaģēšanas gatavībā.
Jau ziņots, ka ceturtdienas rītā no Baltkrievijas ielidoja ārvalsts drons. Ņemot vērā to, Ludzas, Rēzeknes, Krāslavas un Augšdaugavas novados, Rēzeknē un Daugavpilī ceturtdienas rītā izsludināts brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu.
Drons bija redzēts lidojam arī virs Krāslavas novada teritorijas.
Kā ierasts šādos gadījumos, bija aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
NBS kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu, pauž NBS. Armija iepriekš ir pastiprinājusi pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.
Arī trešdien un otrdien vairākos Latvijas novados Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt vietām Latgalē pat divas reizes otrdienas laikā – ap pusdienas laiku un pievakarē. Nevienā no šiem gadījumiem drons Latvijā netika konstatēts.
Sabiedrībā un arī amatpersonu vidū ir raisījusies domapmaiņa, vai un kā būtu jāpilnveido rīcības algoritmi šādu regulāru brīdinājumu gadījumos, jo tie būtiski aptur sabiedrisko un ekonomisko dzīvi novados.
Tikmēr NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājs otrdien virs Igaunijas notriecis dronu.
Līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp 7. maijā tas notika maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē.
Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Evikas Siliņas (JV) vadītās valdības krišanas. Patlaban notiek sarunas par jaunas valdības izveidi. Kamēr tā nav apstiprināta, darbu turpina Siliņas vadītais Ministru kabinets.