Siltā laikā automašīnu īpašnieki tiek aicināti savā auto turēt citrona miziņu. Kāpēc?
Siltā laikā daudzi autovadītāji pamana nepatīkamu problēmu. Automašīnās arvien biežāk sāk parādīties zirnekļi, kuri paslēpjas mazās spraugās un salonā rada nepatīkamu sajūtu. Izrādās, ir pavisam vienkāršs paņēmiens, kas var palīdzēt tos atbaidīt, un tam nepieciešams tikai viens ikdienišķs produkts.
Ārvalstu mediji raksta, ka tieši maijā zirnekļu aktivitāte ievērojami pieaug. Siltāks laiks liek tiem pamest ziemas slēptuves, turklāt šajā periodā sāk izšķilties arī iepriekš izdētās oliņas, tādēļ zirnekļu kļūst arvien vairāk.
Speciālisti norāda, ka automašīnas zirnekļiem ir ļoti pievilcīga vieta, jo tajās ir daudz šauru un siltu vietu, kur iespējams paslēpties.
Ziemā daudzi zirnekļi pāriet pazeminātas aktivitātes stāvoklī vai meklē mājīgas vietas atpūtai. Iestājoties pavasarim, tie kļūst aktīvāki.
Eksperti atklāj, ka zirnekļu atbaidīšanai ļoti labi palīdz citrona miza. To iespējams novietot uz automašīnas paneļa, pie logiem vai salonā uz grīdas. Zirnekļiem ir ļoti jutīga oža, un tiem nepatīk spēcīgi aromāti, īpaši citrusaugļu, piemēram, citrona, smarža. Tāpat iespējams izmantot arī apelsīna, greipfrūta vai laima mizas, jo arī šie aromāti zirnekļiem nepatīk.
Ja negribas salonā turēt citrusaugļu mizas, iespējams pagatavot arī vienkāršu mājas līdzekli. Citrona mizas jāaplej ar verdošu ūdeni, jāpievieno dažas piles ēteriskās eļļas un maisījums jāatstāj uz nakti ievilkties.
Pēc tam šķidrumu pārlej smidzināmajā pudelē un izsmidzina automašīnas salonā. Speciālisti norāda, ka šāds līdzeklis palīdz ne tikai atbaidīt zirnekļus, bet arī piešķir automobilim svaigu citrusaugļu aromātu.