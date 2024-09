Ko darīt, ja esi aculiecinieks kam dīvainam vai nespēj klusēt par problēmām, ko pamani? ZIŅO! Ieteikt







Tāds šobrīd laiks, kad lielākā daļa no mums teju visās ikdienas gaitās dodas kopā ar savu telefonu. Esam sazvanāmi, mums jebkurā brīdī var uzrakstīt un arī paši jebko varam nofotografēt un nofilmēt, ja vien rodas tāda vēlme vai nepieciešamība.

Līdz ar to telefonā krājas “bagāža” ar situācijām, kas redzētas un piedzīvotas. Ko ar to visu iesākt? Kā brīdināt līdzcilvēkus, lai viņi neiekuļas grūtībās, ko gadījies pieļaut mums pašiem?

Un te arī otra stāsta puse – jūs šobrīd esat portālā LA.LV, kuru jau ikdienā lielā mērā veidojam kopā – gan cenšoties pamanīt jums aktuālās tēmas sociālajos medijos, gan regulāri saņemam jūsu vēstules ar lūgumiem palīdzēt risināt kādu aktuālu situāciju, ko ar prieku arī darām. Un esam lepni, ka vairākkārt arī izdodas palīdzēt ko atrisināt.

Esam abas šīs stāsta daļas savienojuši, sadarbībā ar kolēģiem no TV24 izveidojot portālā jaunu sadaļu: ZIŅO! Tās mērķis ir nodrošināt ērti pieejamu un vienkārši izmantojamu platformu, kurā jūs mums varat ziņot par to, ko esat pieredzējuši! Informāciju var iesūtīt teksta, foto, video formātos. Tā ir iespēja ar to, ko pieredzat paši, brīdināt un palīdzēt citiem.

Jaunā sadaļa atrodama portāla izvēlnē ar nosaukumu ZIŅO!

Par ko ziņot? Par negadījumiem un dīvainiem manevriem uz ceļiem, lai ātrāk tos pamanītu arī citi šoferi, par dīvainībām veikalu cenās un rēķinos, par neloģiskiem brīžiem sadarbībā ar valsts iestādēm, par krāpniekiem, no kuriem jāuzmanās, par kādu cilvēku neizdarībām, par neparastām dabas parādībām, dzīvniekiem utt. Un ziņojiet arī par tieši pretējo – sakiet komplimentus, uzslavējiet, priecājieties kopā ar mums par skaisto visapkārt.

Iesūtītie materiāli tiks izmantoti publikāciju tapšanā portālā LA.LV, kā arī TV24 ikdienas ziņu raidījumā “Svarīgais 3 minūtēs”.