Krišjānis Kariņš TV24 studijā komentē hibrīdkaru

Koalīcija paudusi savu nostāju jautājumā par par Kariņa speciālo avioreisu izmantošanu Ieteikt







Koalīcijas partijas negaida Krišjāņa Kariņa (JV) atkāpšanos no ārlietu ministra amata saistībā ar speciālo avioreisu izmantošanu, jo šos lidojums viņš izmantojis vēl kā Ministru prezidents, bet no šī amata jau ir demisionējis.

Reizē valdību veidojošās partijas no Valsts kancelejas (VK) sagaida skaidra regulējuma izstrādi, kādos gadījumos būtu atbilstoši izmantot speciālos avioreisus.

Vaicāta par savu vērtējumu opozīcijas prasībai Kariņam atkāpties no amata, Ministru prezidente un “Jaunās vienotības” (JV) viena no līderēm Evika Siliņa uzsvēra, ka Kariņš jau ir demisionējis, atkāpjoties no premjera amata, bet speciālo avioreisu izmantošana notikusi tieši premjerēšanas laikā.

“Zināmā mērā viņa politiskā atbildība par šo jautājumu ir arī aizgājusi līdz ar viņa [kā premjera] demisionēšanu iepriekšējā valdībā,” izteicās premjerministre.

JV politiķe pauda, ka atbilstoši viņas aicinājumam Kariņš skaidrojot situāciju. Atbilstoši premjeres redzējumam, Kariņam saprotamā veidā jāizstāsta, kāda ir premjera darba ikdiena, piemēram, to, ka Eiropas Savienības (ES) Padomes sanāksmes par sarežģītiem jautājumiem var no ceturtdienas ievilkties brīvdienās un beigties naktīs.

Siliņa arī lūgusi VK izstrādāt skaidru tiesisko regulējumu, kad valdības locekļi var un kad nevar izmantot speciālos reisus. Pašlaik diezgan skaidri ir definēta ES līdzekļu izmantošanu ES Padomes sanāksmju apmeklēšanai, taču vajadzīga skaidrība arī par valsts budžeta līdzekļu izlietojuma nosacījumiem.

Savukārt Valsts kontrole vērtēs līdz šim veiktos speciālos avioreisus un varēs sniegt savu atzinumu, norādīja Ministru prezidente.

Saeimas priekšsēdētājas biedre Antoņina Ņenaševa (P) norādīja, ka “Progresīvie” šodien arī aktualizēja šo jautājumu kolēģiem koalīcijas sanāksmē un panākta vienošanās par augstāk minēto vienotu kritēriju izstrādi, kas būtu attiecināmi uz speciālo avioreisu izmantošanu pašreizējās un nākamo valdību darbā.

Pēc viņas vārdiem, jānosaka kritēriji, ka speciālos avioreisus jāizmanto tikai īpašos gadījumos, kurus var arī pamatot.

Tāpat “jānodrošina caurspīgums” jeb informācijas pieejamība sabiedrībai par šādiem reisiem, pauda Ņenaševa.

“Progresīvo” politiķe pievienojās Siliņas paustajam, ka Kariņa gadījumā runa ir par viņa darbību valdības vadītāja amatā, kuru viņš vairs neieņem.

Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) līdzīgi atzīmēja, ka Kariņš pašreizējā valdībā ticis apstiprināts ārlietu ministra amatā, savukārt attiecīgās institūcijas vērtēs to, kas bijis pirms tam.

Jānosaka kritēriji tam, “kā dzīvot uz priekšu” jeb kādos gadījumos nākotnē pieļaujami speciālie avioreisi, atzīmēja Valainis. Tāpat pēc katra šāda brauciena sabiedrībai jābūt pieejamai informācijai, kāpēc šāds brauciens noticis un kuras personas to ir izmantojušas, atzīmēja politiķis.

Kā ziņots, daļā sabiedrības kritiku izpelnījušies Kariņa Ministru prezidenta laika vadīto delegāciju veiktie speciālie avioreisi no 2021.gada līdz 2023.gada septembrim no valsts budžeta atbilstoši Valsts kancelejas apkopotajai informācijai izmaksājuši 613 830 eiro.