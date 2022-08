Koalīcijas partneri novērsuši domstarpības un par 430 miljoniem eiro plāno sniegt atbalstu iedzīvotājiem energoresursu krīzes apstākļos Ieteikt







Valdību veidojošās koalīcijas partijas pirmdien vienojušās par atbalstu iedzīvotājiem energoresursu cenu pieauguma apstākļos, kas būs plašāks un agrāks, nekā valdība konceptuāli vienojās jūnijā, pēc koalīcijas sanāksmes žurnālistiem sacīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Foto: LETA

Atbalsts tiks sniegts agrāk, to piemērojot no šī gada 1.jūlija, norādīja Kariņš. Premjers skaidroja, ka tie, kuri jau ir saņēmuši jauno izlīdzinātā maksājuma rēķinu, nākamajā rēķinā saņems pārrēķinātu izlīdzināto maksājumu, kas ietvers atbalsta piemērošanu no 1.jūlija. Valdība segs pusi no energoresursa cenas pieauguma.

Atbalstu saņems arī tie, kuri apkurei izmantos malku, pauda valdības vadītājs.

Nolemts paplašināt arī atbalstu elektrībai primārās siltumapgādes nodrošināšanai, piebilda ekonomikas ministre Ilze Indriksone (NA). Uz atbalstu varēs pretendēt ne tikai tās mājsaimniecības, kurās ir uzstādīti siltumsūkņi, bet arī tās, kuras elektroenerģiju izmanto kā primāro siltumenerģijas ieguves avotu citos veidos.

Tikšot arī rūpīgi vērtēts, kā vienkāršot mājokļa pabalsta piešķiršanas kārtību, jo ministres ieskatā tas esot vispareizākais veids, kā mērķēti atbalstīt tās mājsaimniecības, kurām tas visvairāk nepieciešams. Vienlaikus Indriksone apzinoties, ka sociālo dienestu kapacitāte ir ierobežota.

Kariņš norādīja, ka par atbalsta sniegšanu valdība lems otrdien, 9.augustā, un Saeimā to plānots apstiprināt ceturtdien, 11.augustā.

Politiķis atzīmēja, ka atbalsta mehānisms izstrādāts labklājības ministra Gata Eglīša (K) un ekonomikas ministres Indriksones vadībā.

Kariņš arī norādīja, ka Indriksone valdības partiju pārstāvjiem apstiprinājusi, ka dabasgāzes krājumi Latvijai pietiek ne tikai šim gadam, bet visai apkures sezonai. To apstiprinot Ekonomikas ministrijas (EM) dati par dabasgāzes krājumiem Inčukalna pazemes gāzes krātuvē un noslēgtajiem līgumiem par dabasgāzes piegādēm.

Labklājības ministrs Eglītis apgalvoja, ka nākamo nedēļu laikā varētu sekot lēmums attiecībā uz sašķidrinātās dabasgāzes termināļa attīstīšanu Latvijā.

Kā ziņots, otrdienas valdības sēdes galvenais jautājums būs par energoresursu cenu kāpuma daļēju kompensēšanu iedzīvotājiem. Atbalsta pakotnē iekļauto pasākumu kopējo atbalsta summu plānots palielināt no sākotnēji pieteiktajiem 350 līdz 430 miljoniem eiro.

Ekonomikas ministrija un Labklājības ministrija ir sagatavojusi regulējumu, kas noteiks detalizētus atbalsta saņemšanas nosacījumus mājsaimniecībām energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai, tostarp sagatavots regulējums arī malku un koksnes briketes apkurē izmantojošo mājsaimniecību atbalstam un pilnveidots atbalsta mehānisms dabasgāzes izmantotājiem.

Atbalsta periodu rosināts noteikt no 2022.gada 1.maija līdz 2023.gada 30.aprīlim.