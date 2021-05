“Rīgas satiksme” šovasar dos iespēju par braukšanu Rīgā norēķināties ar telefonu

Viedtālrunis ar atvērtu “Rīgas satiksmes” lietotni būs jāvērš pret QR kodu, kas izvietots transportlīdzeklī, tādējādi aktivizējot biļešu pirkumu. Foto: Karīna Miezāja

Raivis Šveicars, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pēdējo gadu laikā arvien populārāks kļuvis jauna veida svītrkods. Tas ir kvadrātveida laukums, kurā izvietoti vēl vairāki mazi melni kvadrāti un dažādi punktiņi.

To sauc par divdimensiju svītrkodu jeb QR kodu (“quick response code”), un tas redzams dažādās vietās – uz biļetēm, sabiedriskā transporta maršrutu sarakstos, uz produktu iepakojumiem, VID Attaisnoto izdevumu lietotnē u. c.

To plaši izmanto, lai varētu ātri un ērti pārnest informāciju no šīm vietām uz viedtālruņiem.

QR kodu šobrīd pārbauda arī “Rīgas satiksme” – jau šovasar uzņēmums klientiem dos iespēju par braukšanu Rīgas sabiedriskajā transportā norēķināties ar telefonu.

Tulkojumā no angļu valodas QR kods nozīmē “ātri reaģēt”, ko tas arī dara – ātri nolasa informāciju. Tā lielākā priekšrocība ir spēja to nolasīt no jebkuras puses un jebkurā izmērā – QR kods var būt arī ļoti mazs, un viedtālrunis to tāpat spēs nolasīt.

Šobrīd QR kodus var nolasīt jebkurš tālrunis, kurā ir iebūvēta kamera. Tāpat viedtālrunī jābūt lejupielādētai īpašai QR kodu nolasošai lietotnei (populārākās – “QR & Barcode Reader”, “QR & Barcode Scanner”).

To izmantot ir pavisam vienkārši. Ja pamanāt QR kodu, viedtālrunī jāatver viena no lietotņu veikalos neskaitāmajām kodu nolasošajām lietotnēm un tālrunis jāpavērš pret QR kodu.

Lietotne automātiski atpazīs kodu, un jums vairs nekas nebūs jādara. Rezultātā viedtālruņa ekrānā atvērsies informācija, kuru QR koda izmantotājs tajā iekodējis. Tie var būt attēli, video, saites uz mājaslapu, plašāka informācija par kādu preci u. c. veida informācija.

Kā jau minēju, QR kodu jau pavisam drīz sāks izmantot arī “Rīgas satiksme”, tādējādi beidzot digitalizējot novecojušo biļešu iegādes sistēmu.

Līdz šim braukšanas biļetes varēja iegādāties vien noteiktos veikalos, klientu apkalpošanas vietās vai pie vadītāja.

aisnības labad gan jāsaka, ka to varēja izdarīt arī “Rīgas satiksmes” mājaslapā, taču diez vai kāds jebkad būtu izmantojis šo funkciju, ņemot vērā, ka pirkuma brīdī biļetes ielāde e-talonā tika solīta dažu dienu laikā, nevis pirkuma brīdī.

Šobrīd uzņēmuma darbinieki jauno sistēmu izmēģina, bet jau vasarā vienreizēju brauciena biļeti varēs iegādāties telefonā (būs jālejupielādē īpaša “Rīgas satiksmes” lietotne) visi gribētāji.

Kā sistēma darbosies?

Vispirms biļete būs jānopērk minētajā lietotnē, kuru varēs aktivizēt sabiedriskā transportlīdzekļa salonā. Tajā būs izvietots katram transportlīdzeklim unikāls QR kods.

Gadījumā, ja transportā iekāps kontrolieris, pasažieris atvērs lietotni, kur būs redzama aktivizētā biļete, un uzrādīs to kontrolierim. Svarīgi pieminēt, ka lietotnei būs jāpiesaista sava bankas norēķinu karte, no kuras, iegādājoties biļeti, tiks noskaitīta nauda.

Kā skaidroja uzņēmumā, koda biļetes platformas izstrāde tika sākta 2020. gada nogalē, un tā tiek veidota kā atvērta sistēma, lai šādas biļetes pārdošanu varētu nodrošināt pēc iespējas plašs pakalpojuma sniedzēju (pārdevēju) loks.

“Pakalpojuma izstrādei tika rīkota atklāta iepirkumu procedūra, kuras rezultātā kā uzvarētājs tika atzīts SIA “CatchSmart”, kas “Rīgas satiksmei” izstrādā minēto risinājumu par kopējo maksimālo summu 197 991 eiro bez PVN,” sacīja uzņēmuma pārstāve Baiba Bartaševiča-Feldmane.

Viņa arī uzsvēra, ka koda biļete papildinās esošo biļešu sistēmu, nevis to aizstās, ņemot vērā, ka ne visiem klientiem ir viedtālruņi.