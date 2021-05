Viedtālrunī skatāmo video itin viegli var pārnest uz televizora ekrānu. Foto: Diy13/SHUT TERSTOCK

Raivis Šveicars, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Nereti pēc ceļojuma vai kāda atmiņā paliekoša notikuma, kas iemūžināts viedtālrunī, uzņemtās bildes vai video ir vēlme parādīt draugiem un radiniekiem. Pierasts, ka šādos gadījumos visi pulcējas ap mazā viedtālruņa ekrānu, lai mēģinātu saskatīt iemūžinātās atmiņas. Par laimi, tehnoloģijas jau sen gājušas uz priekšu. Kāpēc gan neizmantot viedtālruņos un t. s. gudrajos TV (“SmartTV”) iebūvēto NFC tehnoloģiju?

TeNFC (saīsinājums no angļu val. “near field communication”) ir tehnoloģija, kas ļauj ierīcēm apmainīties ar informāciju tuvā attālumā ar radiosakaru starpniecību. Atšķirībā no “Bluetooth” funkcijas, lai savienotu ierīces, nekas nav manuāli jāapstiprina. Tehnoloģija to izdara automātiski, tiklīdz abas savienojamās ierīces ir noteikto apmēram 10 centimetru rādiusā.

Ar tehnoloģiju iespējams paveikt daudz un dažādu lietu, piemēram, var birojā atvērt durvis ar caurlaidi, savienot divus tālruņus vai to izmantot pirkumiem ar telefonu, par ko rakstīju vienā no iepriekšējiem “Latvijas Avīzes” numuriem. Taču šoreiz plašāk par NFC izmantošanu televizorā.

Sākumā jāatceras, ka, lai abas ierīces varētu savienot, tām ir jāatbalsta NFC tehnoloģija. Realitātē – jo lētāka ierīce, jo lielāka iespēja, ka ar NFC funkciju ražotājs būs paskopojies. Šobrīd ir sajūta, ka nu jau gandrīz visos jaunajos tālruņos ražotājs parūpējas par NFC funkcijas iebūvēšanu, taču televizoros tehnoloģija sastopama retāk.

Pat jaunos, bet lētākos televizoros to atrast nevar, tāpēc, izvēloties jaunu TV, ieteiktu pievērst uzmanību arī savienojumu iespējām. Vajadzētu izvēlēties TV gan ar NFC, gan “Wi-Fi” un “Blue­tooth” funkcijām – lai būtu izvēles iespējas savienojuma nodrošināšanai. Atšķirībā no ražotāja var būt pieejama arī “Simply Share”, “Anyview Cast”, “Miracast” u. c. funkcija, kas dara ko līdzīgu NFC.

Ja abas ierīces atbalsta NFC, vispirms viedtālrunī tā ir jāieslēdz. Parasti NFC slēpjas iestatījumos, precīzāk, savienojumu sadaļā vai arī t. s. ātrajā izvēlnē, ko iespējams atvērt, ar pirkstu pavelkot no tālruņa augšpuses uz leju. Savukārt savienošana ar televizoru notiek, viedtālruni pietuvinot TV pultij vai televizoram (ražotājiem atšķiras vietas, kur tālrunis jāpietuvina – var būt gan uz televizora, gan jebkurā citā vietā).

Ja televizors atbalsta NFC, parasti uz pults vai TV būtu jābūt NFC uzrakstam vai logo. Attiecīgi, kad abas ierīces savienojas, TV un viedtālruņa ekrānā būtu jāparādās uzrakstam, ka savienošanās notikusi veiksmīgi. Tālāk jau viss atkarīgs no jūsu vēlmēm – varat uz lielā ekrāna izrādīt savas bildes un video, straumēt mūziku un cita veida saturu.

Tiem, kam nav NFC funkciju, – ir arī citi veidi, kā viedtālrunī esošo saturu nogādāt uz lielā ekrāna. Piemēram, par 40 eiro iespējams iegādāties “Google Chromecast” ierīci, kura iespraužama televizora HDMI ieejā. Būtībā ierīce jūsu parasto TV padara par “Smart TV”. “Chromecast” jāsavieno ar mājas “Wi-Fi” tīklu un viedtālruni, kas ļauj gan foto, gan video, gan “Go3”, “Tet+”, “LMT Straume”, “Netflix” u. c. platformas straumēt televizorā. ksts