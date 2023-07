Publicitātes foto.

Koksnes tirgum šogad jauni izaicinājumi – pieprasījums kokrūpniecības produkcijas piedzīvo lejupslīdi Ieteikt







Būvniecības apjomu kritums būtiski samazinājis nepieciešamību pēc būvniecības materiāliem Baltijas jūras reģionā, un līdz ar to arī pieprasījums pēc dažāda veida kokrūpniecības produkcijas piedzīvojis lejupslīdi.

Rezultātā jūnijā Latvijā koksnes tirgū turpinājās cenu kritums visos tirgus segmentos. Jūnijā egles un priedes tievā zāģbaļķa vidējā cena samazinājās par apmēram 5 %, kas skaidrojams ar šo sugu papīrmalkas cenas kritumu. Bērza finierkluču un taras cena jūnijā piedzīvoja straujāku kritumu kā maijā, attiecīgi samazinoties par 5 % un 10 %. Tajā pašā laikā arī bērza papīrmalkas cena samazinājās no 65,00 eiro par kubikmetru līdz 58,00 eiro par kubikmetru, liecina lielākās meža izsoļu sistēmas Latvijā “E-silva” apkopotā informācija.

Vispārēja aktivitātes samazināšanās būvniecības nozarē vērojama jau kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gadā, kad būtiski samazinājās atsevišķu būvmateriālu pieejamība.

Pēcāk inflācijas pieaugums sadārdzināja būvniecībā cenas, tādējādi samazinot arī tās aktivitāti. Tāpat arī Eiropas Centrālās bankas procentu likmju pieauguma dēļ ir grūtāk piesaistīt finansiālos līdzekļus nekustamā īpašuma iegādei, un, kamēr nenoteiktība procentu likmju celšanā nemazināsies, joprojām tiks veikti mazāk nekustamo īpašumu darījumu, kas arī negatīvi ietekmē būvniecības nozari.

Lai arī mazāk, taču joprojām būvniecības bremzēšanos privātajā sektorā izraisa arī sabiedrības pārliecības trūkums par nākotni,

ko pastiprina joprojām ilgstošais Krievijas iebrukums Ukrainā. Šie apstākļi ietekmē ne tikai atsevišķu koksnes tirgus segmentu, bet gan visu kokrūpniecības nozari kopumā, un cenas turpina kristies visiem koksnes sortimentiem.

Tāpat, saskaņā ar “E-silva” izsoļu datiem, jūnijā pieprasījums pēc Latvijas meža cirsmām bija stabils, neskatoties uz to, ka pieprasījums pēc koksnes kā izejmateriāla ir krities, un līdz ar to arī samazinājušās apaļkoku iepirkšanas cenas un tā realizācijas iespējas. Tas saistīts ar to, ka mežizstrādes uzņēmumiem ir būtiski ierobežota saimnieciskā darbība joprojām spēkā esošo mizgrauža ārkārtas situācijas ierobežojumu dēļ, līdz ar to liela daļa uzņēmumu pietuvojas dīkstāves draudiem.

“Lai izvairītos no iespējamajiem dīkstāves radītajiem zaudējumiem, jūnijā liela daļa uzņēmumu turpināja iegādāties cirsmas un tās izstrādāt,

lai neapturētu sava uzņēmuma darbību un tādā veidā samazinātu iespējamo zaudējumu apjomu,” skaidro Gints Šnikers, “E-silva” dibinātājs.

Būvniecības apjoma krituma ietekmē zāģbaļķa cenas turpina lejupslīdi

Lai arī ne tik strauji kā maijā, tomēr arī jūnijā skujkoku zāģbaļķu vidējā cena visos segmentos turpināja lejupslīdi. Tāpat jūnijā, līdzīgi kā maijā, visstraujāk vidējā cena samazinājās tieši tievā zāģbaļķa segmentā, egles tievā zāģbaļķa vidējai cenai samazinoties par apmēram 5 % jeb no 76,13 eiro par kubikmetru līdz 72,00 eiro par kubikmetru, taču priedes tievā zāģbaļķa vidējai cenai samazinoties par nedaudz vairāk kā 4 % un sasniedzot 72,19 eiro par kubikmetru. Arī vidējā zāģbaļķa kategorijā vidējā cena turpināja mērenu kritumu, egles vidējā zāģbaļķa vidējai cenai sasniedzot 76,25 eiro par kubikmetru, taču priedes vidējā zāģbaļķa vidējai cenai nokrītot līdz 77,88 eiro par kubikmetru. Attiecīgi novērojams kritums arī resnā skujkoku zāģbaļķu segmentā vidēji par 2,9 %.

Bērza cena sāk kristies straujāk

Jūnijā bērza finierkluču vidējā cena samazinājās no 139,75 eiro par kubikmetru līdz 132,70 eiro par kubikmetru, kas ir samazinājums par 5 %, salīdzinot ar maiju. Ja no marta līdz maijam bērza finierkluču vidējā cena ik mēnesi piedzīvoja mērenu lejupslīdi, tad jūnijā cenas kritums ir bijis straujāks.

Arī bērza taras cena jūnijā piedzīvoja kritumu. Tas skaidrojams ne tikai ar papīrmalkas cenas lejupslīdi, bet arī būvniecības apjoma kritumu, jo, samazinoties nepieciešamībai pēc būvniecības produktu apjoma, samazinās arī nepieciešamība pēc paletēm un iepakojuma būvniecības produktu pārvadāšanai. Salīdzinot ar maiju, bērza taras augstākā cena jūnijā nokritās no 107,00 eiro par kubikmetru līdz 96,00 eiro par kubikmetru, kas ir kritums par apmēram 10 %.

Malkas cenas vasaras periodā stabilas

Kurināmās koksnes cena savu zemāko punktu sasniedza maijā, un, kā paredzams, arī jūnijā apses malkas cena saglabājusies nemainīga – 50,00 eiro par kubikmetru. Taču situācija varētu mainīties, tuvojoties rudens un ziemas mēnešiem, kad mājsaimniecības un ražotāji sāks gatavoties jaunajai apkures sezonai, pieprasījums pēc kurināmās malkas varētu pieaugt, kā rezultātā arī kurināmās koksnes cena varētu pakāpeniski piedzīvot kāpumu.

Bērza papīrmalkas cena jūnijā turpina pakāpeniski samazināties

Gan priedes un egles, gan bērza papīrmalkas augstākā cena jūnijā turpināja kristies. Salīdzinājumā ar maiju bērza papīrmalkas augstākā cena samazinājās par teju 11 % jeb no 65,00 eiro par kubikmetru līdz 58,00 eiro par kubikmetru. Savukārt, priedes un egles papīrmalkas augstākā cena pazeminājās par apmēram 6 %, sasniedzot 58,00 eiro par kubikmetru.