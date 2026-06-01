“Mēs darījām visu…” Valdis Puriņš slimnīcā apciemojis izdzīvojušo alpīnistu Mārtiņu, dalās ar emocijām 0
“Esmu daudz rakstījis par kalnu varenumu un skaistumu. Taču kalni, tāpat kā dzīve, vienlaikus ir gan brīnišķīgi, gan biedējoši. Un šoreiz ir noticis pats ļaunākais. Gājuši bojā Vija, Inese un Renārs. Mārtiņš atrodas kritiskā stāvoklī slimnīcā Ankoridžā. Vakar bijām viņu apciemot,” savā Facebook kontā šādu vēstījumu publiskojis viens no traģēdijā izdzīvojušajiem alpīnistiem Valdis Puriņš.
Viņš raksta: “Mēs darījām visu, kas bija mūsu spēkos, lai glābtu draugus, kuri bija nokrituši aptuveni 300 metrus pa stāvu sniega un ledus nogāzi. Līdz helikoptera evakuācijai izdzīvoja tikai Mārtiņš. Mums, izdzīvojušajiem, ir ļoti smagi. Mēs esam kontaktā ar bojāgājušo draugu tuviniekiem. Taču mūsu sāpes nav salīdzināmas ar viņu sāpēm.”
Valdis Puriņš tāpat no sirds saka paldies Denali Nacionālā parka reindžeriem, Svetlanai Daukantei no Latvijas Konsulārā dienesta un visiem, kuri šajās dienās palīdz, atbalsta un ir domās kopā ar bojāgājušo ģimenēm un draugiem.
“Mēs darām visu iespējamo, lai visa komanda – gan dzīvie, gan bojāgājušie – pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties Latvijā. Kolīdz būs spēks, mēs vairāk runāsim par to, kas un kā notika. Šobrīd mēs ļoti lūdzam dot mieru visiem, kuri ir bēdās un sērās,” pieredzējušais alpīnists šādi nobeidz savu vēstījumu.
Alpīnistu savienība: Ārstiem nav bažu par Ziemeļamerikā ekspedīcijā cietušā Bilzēna dzīvību
Rīga, 30. maijs, LETA. Ārstiem nav bažu par Ziemeļamerikā ekspedīcijā cietušā Mārtiņa Bilzēna dzīvību, sestdien savā mājaslapā raksta Latvijas Alpīnistu savienība (LAS), atsaucoties uz Latvijas vēstniecības ASV Konsulārās nodaļas sniegto informāciju.
Savukārt alpīnistus Valdi Puriņu, Edgaru Madžuli un Gunti Svariņu ir sasnieguši glābēji. “Diviem ir apsaldējumi, jāturpina atpūsties, sildīties un ēst, ir cerība, ka rokas atgūs mobilitāti,” raksta LAS.
Kā aģentūru LETA informēja Latvijas Ārlietu ministrijā, ir saņemtas ziņas no Latvijas konsula, ka trīs ekspedīcijas dalībnieki ir nokļuvuši no kalna lejā, bet cietušā stāvoklis ir stabils. Ministrijā arī norāda, ka apdrošinātāji ir saziņā ar ASV pusi, lai organizētu bojāgājušo pārvešanu mājās, kad tas būs iespējams.
Atbilstoši ASV Nacionālo parku dienesta sniegtajai informācijai pēc palīdzības sniegšanas glābšanas darbos lielā augstumā
Nacionālo parku dienesta aviācijas brigādes veica trīs atsevišķas evakuācijas, katru alpīnistu ar glābšanas grozu nogādājot 14 200 pēdu augstumā esošajā nometnē. Alpīnisti pēc tam ar gaisa transportu tika nogādāti uz Kahiltnas bāzes nometni, kur viņus apskatīja medicīnas personāls, un pēc tam pārvietoti uz gaisa taksometru tālākai transportēšanai.
un piekļuvi notikuma vietai, teikts ASV Nacionālo parku dienesta paziņojumā.
Dienests arī norāda, ka ir sazinājies ar ietekmēto alpīnistu tuviniekiem.
Aģentūra LETA jau vēstīja, ka, nokrītot no augstākā Ziemeļamerikas kalna Denali, bojā gājuši trīs alpīnisti no Latvijas, aģentūrai LETA apstiprināja LAS. Bojā gājuši alpīnisti Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kunigs-Salaks.
Pučeka strādājusi “TV3 Latvija” kā izpildproducente, kā arī bijusi podkāstu veidotāja, savukārt Olte bija zobārste un vadīja zobārstniecības praksi “Dr. Oltes zobārstniecība” Siguldā un Vangažos. Kunigs-Salaks strādājis Polijas agroķīmijas uzņēmumā “Innvigo”, liecina publiski pieejamā informācija.
Negadījumā cieta arī Bilzēns, kuru evakuēja un nodeva ASV mediķu aprūpē. Pārējie ekspedīcijas dalībnieki Puriņš, Madžulis un Svariņš pēc negadījuma sākotnējo palika nometnē, lai ar glābēju palīdzību sāktu drošu nokļūšanu lejā.
Atbilstoši ASV Nacionālo parku dienesta sniegtajai informācijai negadījums notika kāpiena posmā starp kalna augšējo starpnometni (“High Camp”) un Denali pāreju (“Denali Pass”), sākoties no vietas, kas atrodas tuvu Denali pārejai aptuveni 18 200 pēdu jeb 5545 metru (m) augstumā.
Informācija dienesta mājaslapā, kas publiskota ceturtdien, 28. maijā, liecina, ka pirmajā incidentā divi alpīnisti tika evakuēti no kalna aptuveni plkst. 23 pēc vietējā laika. Sestdien dienests precizēja, ka šis ir atsevišķs incidents.
Savukārt ap pusnakti Nacionālā parka dienesta reindžeri saņēma otro paziņojumu, ka četri alpīnisti no septiņu cilvēku komandas krita Denali pārejas apvidū. Trīs alpīnisti atgriezās augšējā starpnometnē (“High Camp”) pēc tam, kad bija palīdzējuši saviem kritušajiem komandas biedriem.
Ekspedīcijas komanda iepriekš aģentūru LETA informēja, ka Latvijas alpīnistu komandas augstkalnu ekspedīcija bija plānota no 10. maija līdz 11. jūnijam. Ekspedīcijas mērķis bija sasniegt Ziemeļamerikas kontinenta augstāko virsotni – 6190 m augsto Denali.
Denali ir polārajam lokam tuvākais tik augstais kalns. Alpīnisti iepriekš uzsvēra, ka šajā ekspedīcijā runa nav tik daudz par augstumu, kā par aukstumu. Plānoti bija mīnus 30 grādi, vētras un vairāk nekā trīs nedēļas dzīves teltī sniegā, nesot 25 kilogramu (kg) somu un startā velkot 25 kg ragavas.
Ekspedīcijas dalībnieks Puriņš “Facebook” platformā dalījies ar fotogrāfijām, video un sajūtām ekspedīcijas laikā. Piemēram, 24. maijā, viņš rakstīja, ka “labprāt tagad sēdētu Kaltenes jūrmalā uz silta akmens un skatītos uz gulbjiem, bet tā vietā jau 11. dienu redzu tikai sniegu, ledu un saules un vēja aprautas sejas”. Tāpat viņš 24. maijā dalījās ar bildēm no ekspedīcijas, kā arī rakstīja: “Denali, Aļaska, auksti.”
Vienlaikus Puriņš dalījās ar pieredzi kalnu kopienas “Kalnu saule” “Facebook” lapā. Vienā no ierakstiem viņš rakstījis, ka 24. maijā tomēr neizdevās izpildīt iecerēto un uznest visu 4900 m augstumā norakto kravu līdz ceturtajai nometnei 5200 m augstumā.
Tāpat ierakstā viņš minējis, ka pēc 24. maija cīņas ar vēju, desmit stundas kāpjot, pieņemts lēmums paņemt vēl vienu atpūtas dienu. “Par laikapstākļiem pazemīgi paklusēšu. Mums vajadzēs daudz spēka, gribas un arī mazliet veiksmes, lai viss šis puzlis saliktos īstajā kombinācijā. Ja rīt iziesim ar teltīm uz ceturto nometni, tad nākamās ziņas tikai piektdien vai sestdien, 30. maijā,” viņš rakstīja.
Alpīnisti iepriekš informēja, ka Puriņš, Madžulis un bojā gājusī Pučeka ir piedalījušies divās iepriekšējās LAS klubu ekspedīcijās, sasniedzot Avicennas 7134 m, Ozodi 7105 m un Somoni 7495 m augstās virsotnes, veicot pirmkāpienu gandrīz 6000 m augstā virsotnē Mindžāras ielejā Pamirā un uzkrājot pieredzi augstkalnu apstākļos.
Tāpat bija minēts, ka arī pārējiem ekspedīcijas dalībniekiem – bojā gājušajai Oltei un Kunigam-Salakam, kā arī Bilzēnam, Zeimulim un Svariņam – ir nepieciešamā augstkalnu pieredze.
Denali virsotne atrodas tikai 390 kilometru (km) attālumā no polārā loka, maršruts sākas 2200 m augstumā uz Kahiltnas ledāja, un uz tā iespējams nokļūt tikai ar lidmašīnām, kuras nosēžas tieši uz ledus. Pēc sniega vētrām visi Bāzes nometnes iemītnieki piedalās sniega nomīdīšanā, lai lidmašīnas varētu droši nolaisties un pacelties, iepriekš skaidroja alpīnisti.
Ekspedīcijai ir jāpievar gandrīz 4000 m augstuma, kopā noejot aptuveni 100 km – gandrīz visi maršruta posmi jāveic vairākas reizes, nesot aprīkojumu un pārtiku 25 dienām.
Bāzes nometnē komanda ieradās 14. maijā, un ekspedīcijas laikā bija plānots uzņemt filmu.