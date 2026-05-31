Latvijas stādu audzētāju mērs ir pilns – ja par nopirktajām petūnijām nerūpēsieties pareizi, dabūsiet “šausmu podu” 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
Dārzs

Petūnijas Latvijā ir vienas no populārākajām puķēm, ko daudz izvēlas audzēt gan uz balkoniem, gan terasēm, taču ne visiem izdodas tikt pie skaista un kupla rezultāta. Dažkārt nopirktās petūnijas sagādā vilšanos – tās izaug “šķidras”, nesakuplo un rada vilšanos. Izrādās, te nav pie vainas stādu audzētāji.

7 lietas, ko nekad nevajadzētu darīt kapsētā, lai nepiesaistītu sev neveiksmes
Kokteilis
3 zodiaka zīmes, kuru pārstāvjiem līdz Jāņiem var piepildīties tas, ko viņi jau sen gaidījuši
Mājas
Zagļi mēdz atstāt slepenas zīmes pirms ielaušanās: lūk, kā saprast, ka jūsu mājokli novēro garnadži
Lasīt citas ziņas

Soctīklos jau divu audzētavu saimnieces dalījušās ar skaidrojošiem video par petūnijām, norādot, ka gadu no gada cilvēki pieļauj vienu un to pašu kļūdu.

Madara Bauere no “Birzītes zaļumi” saka, ka aktīvi turpinās stādu izsūtīšana, taču viņa jau saņēmusi pretenziju, ka stādi tiek piegādāti ļoti apgriezti. Madara uzreiz paskaidro, ka tas esot vien tāpēc, ka viņa mīl savus klientus. Stādi ir jāgalotņo.

CITI ŠOBRĪD LASA
FOTO. Kijivas diena – izpostīti rajoni un ikdiena starp drupām
Veselam
Ārsti sajūsmā par jaunu vēža injekciju: daļai pacientu audzēji pazuduši pilnībā
Maskava bija cerējusi… Putina padomnieks publiski sūdzas, ka Tramps neesot izpildījis solījumus

Stādi šobrīd esot jau pietiekami lieli, tāpēc tie ir jāgalotņo – viņa video formātā nodemonstrē, kā tas tiek darīts.

“Es zinu, ka tas skats ir drausmīgs un neviens to negrib redzēt, bet tas ir jāizdara, jo mēs varam iestādīt stādu ar 3-4 ziediem un pāris pumpuriem un priecātos par to tagad, bet mēs varam to nogalotņot, tas izraugs četras reizes kuplāks. Tas vienkārši ir jādara. Lūdzu, nerakstiet man dusmīgas ziņas, kāpēc jūs saņemat tik apgrieztus stādus,” saka Madara.

Savukārt lauku sētas “Sutiņi” saimnieki nolēmuši nodemonstrēt, kā viņi paši to sauc, šausmu podu, lai parādītu klientiem, kas notiek, ja petūniju negriež. Pēc šī poda aplūkošanas cilvēki sākot nebaidīties no šķērēm.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Dārzs
Rudenī neizmet petūnijas! Uzzini, kā tās saglabāt līdz pat pavasarim
Dārzs
aprūpēs, tā ziedēs! Kā palīdzēt vasaras puķēm ziedēt krāšņi?
Dārzs
Ir laiks! Lai maijā iegūtu ziedošas nokarenās petūnijas, sēklas jāsēj janvāra otrajā pusē, februārī
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.