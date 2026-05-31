Latvijas stādu audzētāju mērs ir pilns – ja par nopirktajām petūnijām nerūpēsieties pareizi, dabūsiet “šausmu podu” 0
Petūnijas Latvijā ir vienas no populārākajām puķēm, ko daudz izvēlas audzēt gan uz balkoniem, gan terasēm, taču ne visiem izdodas tikt pie skaista un kupla rezultāta. Dažkārt nopirktās petūnijas sagādā vilšanos – tās izaug “šķidras”, nesakuplo un rada vilšanos. Izrādās, te nav pie vainas stādu audzētāji.
Soctīklos jau divu audzētavu saimnieces dalījušās ar skaidrojošiem video par petūnijām, norādot, ka gadu no gada cilvēki pieļauj vienu un to pašu kļūdu.
Madara Bauere no “Birzītes zaļumi” saka, ka aktīvi turpinās stādu izsūtīšana, taču viņa jau saņēmusi pretenziju, ka stādi tiek piegādāti ļoti apgriezti. Madara uzreiz paskaidro, ka tas esot vien tāpēc, ka viņa mīl savus klientus. Stādi ir jāgalotņo.
Stādi šobrīd esot jau pietiekami lieli, tāpēc tie ir jāgalotņo – viņa video formātā nodemonstrē, kā tas tiek darīts.
“Es zinu, ka tas skats ir drausmīgs un neviens to negrib redzēt, bet tas ir jāizdara, jo mēs varam iestādīt stādu ar 3-4 ziediem un pāris pumpuriem un priecātos par to tagad, bet mēs varam to nogalotņot, tas izraugs četras reizes kuplāks. Tas vienkārši ir jādara. Lūdzu, nerakstiet man dusmīgas ziņas, kāpēc jūs saņemat tik apgrieztus stādus,” saka Madara.
Savukārt lauku sētas “Sutiņi” saimnieki nolēmuši nodemonstrēt, kā viņi paši to sauc, šausmu podu, lai parādītu klientiem, kas notiek, ja petūniju negriež. Pēc šī poda aplūkošanas cilvēki sākot nebaidīties no šķērēm.