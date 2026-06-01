“Esmu pieņēmis lēmumu atkāpties no NEPLP locekļa amata.” Ivars Āboliņš paziņo, uz kuru ministriju ies strādāt tālāk 0
“Esmu pieņēmis lēmumu atkāpties no NEPLP locekļa amata. Vienlaikus esmu piekritis kultūras ministra Naura Puntuļa piedāvājumam ieņemt ministrijas parlamentārā sekretāra amatu. Līdz brīdim, kamēr notiks Saeimas balsojums par manu atcelšanu no amata, atradīšos prombūtnē un lēmumu pieņemšanā, kā arī ikdienas procesos NEPLP, nepiedalīšos,” ar šādu paziņojumu Ivars Āboliņš nācis klajā šorīt.
Viņš vietnē Facebook raksta: “Vēlos pateikt paldies NEPLP kolēģiem, bez kuriem nekas no tā, kas šajos teju desmit gados sasniegts, vienkārši nebūtu bijis iespējams. NEPLP manā vadībā ir aizliegusi visu Krievijas TV kanālu retranslāciju Latvijā, izbeigusi PBK un Radio PIK darbību, kā arī stingri stāvējusi par Latvijas informatīvās telpas drošību.”
Vēl pie paveiktā viņš min, ja “šajā laikā Nacionālajā drošības koncepcijā ir iekļauts punkts, ka saturam sabiedriskajos medijos ir jābūt tikai latviešu vai ES valodās, un uzvarēta lieta Satversmes tiesā, pierādot, ka sabiedriskajam medijam nevar būt pienākuma veidot saturu krievu valodā.
Taču ir jāiet uz priekšu, un arī jaunajā statusā mans galvenais mērķis būs darīt visu, lai stiprinātu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem.”