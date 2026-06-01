Tiesa lietā pret bijušo hokejistu Ozoliņu atkal lemj par labu Armandam Pučem
Rīgas apgabaltiesa apelācijas instancē 2026. gada 29. maijā noraidījusi SIA “Golfs&Karti” prasību pret Armandu Puči par dalībnieka izslēgšanu. Lietā kā trešā persona piedalījās AS “SEB banka”.
Šis nav pirmais “Golfs&Karti” nelabvēlīgais tiesas lēmums konkrētajā strīdā. Iepriekš, 2025. gada 30. septembrī, arī Ekonomisko lietu tiesa pirmajā instancē bija noraidījusi uzņēmuma prasību pret Puči.
Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija secināja, ka pirmās instances tiesa lietas apstākļus un iesniegtos pierādījumus izvērtējusi vispusīgi, objektīvi un juridiski pareizi. Tiesa atzina, ka prasība pamatoti noraidīta, bet apelācijas sūdzībā minētie argumenti nav apstiprinājušies.
Noraidot SIA “Golfs&Karti” prasību, tiesa arī nolēma piedzīt no uzņēmuma tiesāšanās izdevumus par labu Armandam Pučem 2831,62 eiro apmērā.
Sprieduma labprātīgai izpildei noteikts desmit dienu termiņš no tā spēkā stāšanās dienas.
Spriedumu vēl iespējams pārsūdzēt kasācijas kārtībā Senātā 30 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas.