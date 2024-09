Publicitātes foto

Dažādība ir iespēja. Iespēja skatīties uz pasauli plašāk, saredzēt to no citiem skatpunktiem un bagātināt savu pieredzi. DNB iekļautība un dažādības pieņemšana nav tikai īstermiņa akcija jūnijā. Tā ir viena no pamatnostādnēm, kas jau vairākus gadus ir tiešā fokusā un tiek aktīvi praktizēta mūsu ikdienā. Mēs patiesi redzam, kā dažādība darba vidē nes reālu pienesumu ikdienas darbā. Dažādība un iekļaujoša vide uzņēmumā palīdz veidot stiprākas komandas, veicina sadarbību, notur talantus, sekmē jaunu ideju rašanos un rada aicinošu un labvēlīgu darba vidi ikvienam.

Kā mēs veidojam iekļaujošu darba vidi?

Ar valodu

Vai vari padalīties ar savu DNB un Latvijas stāstu?

Pievienojos DNB 2015. gada septembrī. Sākotnēji mūsu darba valoda bija angļu, bet vēlāk man tika dota iespēja apgūt norvēģu valodu. Manas valodas zināšanas nekad nav likušas man justies mazāk iekļautam, un tā esmu juties jau no pirmās dienas uzņēmumā. Vienmēr esmu jutis patiesu interesi no kolēģu puses par manu izcelsmi. Esmu pateicīgs DNB par iespēju šeit strādāt, par to, ka darba devējs praktizē cieņpilnu attieksmi un rūpes. Arī Latvijā es vienmēr esmu juties gaidīts – jūtos šeit kā mājās. Neapšaubāmi, dažkārt izaicinājumus sagādā latviešu valoda, bet ceru to apgūt arvien labāk.

Kā esi pieredzējis dažādības un iekļaujošas vides kultūru DNB Latvijas filiālē?

Vienmēr esmu juties droši izpaust sevi, savas domas un idejas. Mēs varam būt pārliecināti par to, kas esam, nesaņemot nekādu nosodījumu. Darba vide ir dinamiska un atvērta, un ir viegli būt daļai no tās. Mums ir bijušas dažādas iniciatīvas par dažādības un iekļaušanas tēmām, lai veidotu izpratni par šo kultūru. Droši varu teikt, ka DNB Latvija izcili reprezentē darba vidi, kas šīs vērtības praktizē ikdienā.

Vai vari padalīties, kādi aspekti Tev bijuši svarīgi, lai justos iekļauts darba vidē?

Svarīgākais ir darba valodas lietošana. Ikdienā, komunicējot par ar darbu saistītām tēmām, mēs izmantojam norvēģu valodu. Es nekad neesmu palaidis garām kādu svarīgu informāciju vai jaunumus, kas man tikuši komunicēti tāpat kā pārējiem. Vēl viens būtisks aspekts ir vienlīdzība – vienmēr esmu juties respektēts tāpat kā citi kolēģi.

Ar nepārtrauktu attīstību

Iekļaujoša vide un vienlīdzība ir aktuāla tēma, ar kuru DNB organizācija gan Norvēģijā, gan Latvijā strādā daudz. Šķiet, ka Norvēģijā esam šajā procesā tikuši nedaudz tālāk, taču tas, iespējams, ir tādēļ, ka sabiedrībā daudzveidība kopumā ir plašāka. Ir svarīgi turpināt aktualizēt šīs tēmas gan organizācijās, gan sabiedrībā kopumā. Daudziem šī tēma joprojām ir biedējoša un nezināma. Ir būtiski veicināt drošību un rādīt, ka dažādība un iekļaujoša vide darbojas un ir nepieciešama, lai sabiedrība kopumā funkcionētu optimāli.

Ar vienlīdzīgu attieksmi

Man ir paveicies, ka lielākā daļa manu darba vietu nopietni izturas pret darbinieku labbūtību, un daudzas iekšējās kultūras attīstošas aktivitātes ir aizgūtas no uzņēmumu īpašniekiem – lieliem uzņēmumiem Skandināvijā. Strādājot DNB no 2016. gada, esmu veiksmīgi aizmirsusi situācijas, kad algas katru mēnesi tika izmaksātas atšķirīgi; kad kāds saņēma vairāk tikai tādēļ, ka bija draugos ar īpašnieku; vai kad darbiniekus pieņēma darbā tikai tāpēc, ka viņu dzimšanas datumā bija “laimīgais” cipars.

Atceros, ka manai komandai nesen pievienojās Anna, un kādā rītā viņa satraukti jautāja, ko darīt, jo bērni bija saslimuši un nebija, kas viņus pieskata. Man šis jautājums šķita absurds, jo bija skaidrs – Annai jādodas mājās un jāiesniedz B lapa, par kuru viņa saņemtu attiecīgu pabalstu. Mana atbildība ir plānot resursus tā, lai darbinieki justos droši arī tad, ja ir slimi vai rūpējas par saviem bērniem, jo tā ir daļa no dzīves. Taču tā nav realitāte visos uzņēmumos – joprojām daudzi sastopas ar grūtībām saņemt sev pienākošās prombūtnes dienas un neizjust sekas par to.

Ar aizrautīgu un nepagurstošu darbu

Kā tu kļuvi par DNB Latvijas filiāles “Diversity and Inclusion” vēstnesi un kāpēc Tev tas ir svarīgi?

Tas notika ļoti dabiski un neplānoti. Mūsu uzņēmuma iekšējo kultūras aktivitāšu vadītāja mani uzrunāja, jo zināja, ka es aizraujos ar cilvēkiem un vidi. Pamazām sāku plānot un īstenot nelielas iniciatīvas, un ar laiku kļuvu par oficiālo vēstnesi. Piedalos DNB grupas mācībās un tīklošanā. Man tas ir svarīgi, jo esmu daļa no minoritātes grupas sabiedrībā, un tas man palīdz labāk saprast citus un veidot līdzjūtību. Pārvarot savas iekšējās bailes un aizspriedumus, nolēmu, ka vēlos palīdzēt citiem, kuri ir mazāk aizsargāti.

Kādi ir Tavi galvenie pienākumi un kā tos īsteno?

Jāsāk ar galveno – man ir palīgi! Neesmu vienīgā, kas uzņēmumā strādā ar dažādības iniciatīvām, tāpēc milzīgs paldies ikvienam, kurš iesaistās. Ik gadu mēs ieplānojam vairākas aktivitātes, kas ietver darbinieku apmācības un interesantas lekcijas. DNB Latvijas filiāle jau daudzus gadus ir viens no Latvijas dažādības hartas parakstītājiem, un es esmu uzņēmuma pārstāvis hartas rīkotajos pasākumos.

Ar ko visvairāk lepojies savā paveiktajā?

Lepojos gan ar lielām uzvarām, gan mazām. Uzņēmumā strādāju jau vairāk nekā deviņus gadus, un pozitīvas pārmaiņas ir jūtamas, kas palīdz noticēt paveiktajam darbam. Visvairāk lepojos ar to, ka šogad DNB Latvijas filiāle bija Baltijas Praida 2024 iedvesmotājs, un mēs paši kuplā pulkā ar lepnumu piedalījāmies Praida gājienā, iestājoties par mūsu draugu, līdzcilvēku un kolēģu tiesībām.

Kas ir tās lietas, kas organizācijai un sabiedrībai kopumā būtu jāizvirza par prioritātēm, domājot par dažādības un iekļaušanas tēmām?

Es domāju, ka organizācijām būtu jāiesaistās, ieskatoties organizācijas iekšienē – veidojot darbinieku aptaujas, diskutējot un izprotot būtisko. Liela prioritāte, manuprāt, ir vadītāju izglītošana, jo tieši vadītājiem ikdienā ir vislielākā ietekme uz to, vai darbinieki savā darba vietā jūtas labi, droši un produktīvi. Svarīgi ir nepārstāt runāt par šīm tēmām, izglītot sevi un atzīt, ka iespējams agrāk esam domājuši un rīkojušies nepareizi. Tas ir labākais ceļš uz iekļaujošāku vidi gan organizācijās, gan sabiedrībā.

*no norvēģu valodas – “nāc, kāds esi”

