Komiķu šovā “Smieklu lādiņš” saziedo vairāk nekā 14 300 eiro Ukrainas karavīru atbalstam 0
Latvijas vadošo komiķu šovā “Smieklu lādiņš” un tā ietvaros notikušajā labdarības izsolē aprīļa nogalē saziedoti vairāk nekā 14 300 eiro Ukrainas karavīru atbalstam. Saziedotā summa sadarbībā ar labdarības biedrību “Tavi draugi” tiks novirzīta mikroautobusa iegādei Ukrainas Speciālo operāciju spēku dronu operatoru vienības vajadzībām.
“Smieklu lādiņš” notika 30. aprīlī koncertzālē “Tower”, bet šova tiešraides ieraksts ir skatāms TV24 un televīzijas platformu arhīvos.
Šoreiz “Smieklu lādiņā” ar jokiem un priekšnesumiem priecēja Jānis Kreičmanis, Kalvis Troska, Rūdolfs Kugrēns, Iluzionists Edžus, Četri Brāļi (Kozmens, Oskars Kozlovskis, Juris Kozlovskis, Jānis Kozlovskis), Divas (Anete Bendika, Elīna Geida), Gandrīz Draugi (Dita Nitiša, Dzintars Rožkalns), Spiediens (Sanda Dejus, Juris Kozlovskis, Līga Kausa, Gatis Kurzemnieks, Jevgēnijs Grahoļskis, Sandis Elsts) un 2×2 Improvizācija (Kaspars Breidaks, Mārcis Viļums).
Pasākuma laikā kopumā saziedoti 14 321 eiro, ko veido “Smieklu lādiņa” biļešu tirdzniecības ieņēmumi, pa “Tavi draugi” ziedojumu tālruni tiešraides laikā saņemtie ziedojumi, kā arī izsolē un pasākuma laikā saņemtie publikas ziedojumi. Izsolē varēja iegādāties gan komiķiem nozīmīgas lietas, piemēram, Baibas Sipenieces-Gavares kleitu un Kozmena paša rokām gatavotu hobby horse, gan Ukrainas dizaina svīterus, kā arī karavīru sūtītās piemiņas veltes no piefrontes.
“Smieklu lādiņa” ziedojums nonāks labdarības biedrībā “Tavi draugi”, kas par šo summu iegādāsies 4×4 mikroautobusu pēc Ukrainas Speciālo operāciju spēku dronu operatoru vienības pieprasījuma.
Jānis Kozlovskis, “Smieklu lādiņa” rīkotāju pārstāvis: “Sakām 14 321 “paldies” visiem “Smieklu lādiņa” apmeklētājam un tiešraides skatītājiem – kopīgiem spēkiem mums izdevās sasniegt šogad izvirzīto mērķi un pat pārsniegt cerēto. Par ziedojumiem iegādātais spēkrats jau drīz dosies uz fronti, kur tiks izmantots karavīru nogādāšanai pozīcijās, ievainoto karavīru evakuācijai un citu vienības karavīru uzdevumu izpildei. “Smieklu lādiņa” auto būs ļoti noderīgs pienesums Ukrainas Speciālo operāciju spēku dronu operatoru vienības karavīriem, lai ātri un operatīvi veiktu uzdevumus Ukrainas brīvības cīņā.”
Pasākuma rīkotāji pateicas visiem komiķiem, kuri pasākumā uzstājās bez maksas, koncertzālei “Tower” par atsaucību, nodrošinot telpas pasākuma norisei bez maksas, TV24 par pasākuma tiešraides pārraidi, “UzBur Productions” par tiešraides filmēšanu un nodrošināšanu, kā arī “Biļešu Serviss” par atbalstu pasākuma informācijas izplatīšanā un biļešu tirdzniecības nodrošināšanu.