4 kara gadi Ukrainā

“Ukraina rīkosies spoguļattēlā!” Zelenskis skarbi reaģē uz Maskavas liekulīgo “pamieru” 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
17:30, 6. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Krievija ir izjaukusi pamieru – nakts laikā fiksēti gandrīz 30 triecieni un uzbrukumi, izmantojot aviācijas bumbas, dronus, kā arī raķetes. Atbildot uz to, Ukraina rīkosies spoguļattēlā, ziņo ukraiņu medijs Dialog.ua.

Kas to būtu domājis? 9 lietas, kas deviņdesmitajos bija ikdiena, bet tagad kļuvušas par turīgo privilēģiju
Kokteilis
Šīs zodiaka zīmes nevienu neklausa: ja kaut ko ieņēmušas galvā, pārliecināt ir gandrīz neiespējami
Veselam
Ne tikai atmiņas zudums: ārsti atklāj sešas slēptās demences pazīmes, kuras bieži tiek ignorētas
Lasīt citas ziņas

Zelenskis paziņoja, ka Krievija turpina aktīvu karadarbību, neraugoties uz aicinājumiem pārtraukt uguni: “Pēc vakardienas nežēlīgajiem triecieniem pret mūsu pilsētām un kopienām, Krievijas armija turpināja aktīvu karadarbību un teroristiskas apšaudes arī šodien. Krievijas izvēle ir acīmredzama atteikšanās no klusuma un dzīvību saglabāšanas.”

Naktī un 6. maija rītā fiksēti gandrīz 30 uzbrukumi, vairāk nekā 20 aviācijas triecieni un izmantotas vairāk nekā 70 aviācijas bumbas. Krievijas armija izmantoja dažāda tipa bezpilota lidaparātus. Ukrainas Aizsardzības spēki iznīcināja 90 trieciendronus, notikuši arī raķešu triecieni. Līdz pulksten 10.00 Krievijas puse bija veikusi 1820 klusuma režīma pārkāpumus: no apšaudēm un uzbrukumiem līdz aviācijas un bezpilota lidaparātu izmantošanai.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Šīs zodiaka zīmes nevienu neklausa: ja kaut ko ieņēmušas galvā, pārliecināt ir gandrīz neiespējami
Tas nav Covid-19: PVO komentē bīstamā hantavīrusa uzliesmojumu
“Viņi izlēca pilnīgi pliki.” Kaimiņi atklāj dramatiskas detaļas par ugunsgrēku Saulkrastos

Prezidents pateicās ukraiņu karavīriem par aizstāvību un uzsvēra, ka Ukraina rīkosies spoguļattēlā attiecībā uz Maskavas aicinājumiem medijos un sociālajos tīklos ievērot “klusumu” parādes dēļ.

“Visiem normāliem cilvēkiem ir acīmredzams, ka pilna mēroga karš un ikdienas cilvēku slepkavības ir nepiemērots laiks publiskām “svinībām”. Krievijai ir jāpārtrauc savs karš, kas turpinās. Pat ar atslēgtu internetu un bloķētiem sakariem lielākajai daļai krievu ir pilnīgi skaidrs, ka viņu vadība var iznākt no bunkura un izvēlēties mieru. Mūsu diplomātiskie priekšlikumi ir iesniegti Krievijas pusei, un vienīgais, kas nepieciešams, ir Krievijas gatavība virzīties uz reālu mieru,” paziņoja valsts vadītājs.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Putina tuvāko loks plīst pa šuvēm: divi ietekmīgi spēki uzsākuši “karu” par varu
Kamēr Putins kā apšu lapa trīc bunkurā, viņa tuvāko lokam dzīve kļuvusi par murgu
Tagad tas ir oficiāli – Krievijas Aizsardzības ministrija nāk klajā ar paziņojumu par 9. maija parādi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.