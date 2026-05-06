"Ukraina rīkosies spoguļattēlā!" Zelenskis skarbi reaģē uz Maskavas liekulīgo "pamieru"
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Krievija ir izjaukusi pamieru – nakts laikā fiksēti gandrīz 30 triecieni un uzbrukumi, izmantojot aviācijas bumbas, dronus, kā arī raķetes. Atbildot uz to, Ukraina rīkosies spoguļattēlā, ziņo ukraiņu medijs Dialog.ua.
Zelenskis paziņoja, ka Krievija turpina aktīvu karadarbību, neraugoties uz aicinājumiem pārtraukt uguni: “Pēc vakardienas nežēlīgajiem triecieniem pret mūsu pilsētām un kopienām, Krievijas armija turpināja aktīvu karadarbību un teroristiskas apšaudes arī šodien. Krievijas izvēle ir acīmredzama atteikšanās no klusuma un dzīvību saglabāšanas.”
Naktī un 6. maija rītā fiksēti gandrīz 30 uzbrukumi, vairāk nekā 20 aviācijas triecieni un izmantotas vairāk nekā 70 aviācijas bumbas. Krievijas armija izmantoja dažāda tipa bezpilota lidaparātus. Ukrainas Aizsardzības spēki iznīcināja 90 trieciendronus, notikuši arī raķešu triecieni. Līdz pulksten 10.00 Krievijas puse bija veikusi 1820 klusuma režīma pārkāpumus: no apšaudēm un uzbrukumiem līdz aviācijas un bezpilota lidaparātu izmantošanai.
Prezidents pateicās ukraiņu karavīriem par aizstāvību un uzsvēra, ka Ukraina rīkosies spoguļattēlā attiecībā uz Maskavas aicinājumiem medijos un sociālajos tīklos ievērot “klusumu” parādes dēļ.
“Visiem normāliem cilvēkiem ir acīmredzams, ka pilna mēroga karš un ikdienas cilvēku slepkavības ir nepiemērots laiks publiskām “svinībām”. Krievijai ir jāpārtrauc savs karš, kas turpinās. Pat ar atslēgtu internetu un bloķētiem sakariem lielākajai daļai krievu ir pilnīgi skaidrs, ka viņu vadība var iznākt no bunkura un izvēlēties mieru. Mūsu diplomātiskie priekšlikumi ir iesniegti Krievijas pusei, un vienīgais, kas nepieciešams, ir Krievijas gatavība virzīties uz reālu mieru,” paziņoja valsts vadītājs.