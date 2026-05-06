Horoskopi 7. maijam. Neuzticies tiem, kuri mudina tevi lieki riskēt vai rīkoties pavirši 0

16:33, 6. maijs 2026
Auns

Pašpārliecinātības tev šobrīd netrūkst, taču ar pārliecību vien nebūs gana. Agrāk vai vēlāk būs jāparāda arī darbi un jāizpilda solījumi, ko esi devis gan sev, gan apkārtējiem. Iespējams, šis brīdis pienāks ātrāk, nekā gaidi, tāpēc esi gatavs pāriet no vārdiem pie rīcības.

Vērsis

Var rasties sajūta, ka laiks strauji izsīkst un, ja tūlīt nesāksi kaut ko jaunu, iespēja tiks palaista garām. Tomēr veselajam saprātam vajadzētu atgādināt, ka tā nebūt nav. Iespējas mēdz atkārtoties, tāpēc labāk sagatavojies laikus, lai nākamajā reizē vari rīkoties pārdomāti un sasniegt labu rezultātu jau ar pirmo mēģinājumu.

Dvīņi

Viens no sarežģītākajiem šī gada posmiem jau tuvojas noslēgumam. Pavisam drīz arī tava pašpārliecinātība pakāpeniski atgriezīsies ar jaunu spēku. Līdz tam centies sevi nepārslogot un vairāk taupīt enerģiju, jo drīzumā tā tev būs īpaši nepieciešama.

Vēzis

Centies šodien saglabāt vēsu prātu un neļaut uzslavām pārāk ietekmēt tavu spriestspēju. Pastāv iespēja, ka kāds tevi slavē ne gluži patiesu nodomu vadīts, bet gan tāpēc, lai vēlāk izmantotu situāciju savā labā. Neuzticies tiem, kuri mudina tevi lieki riskēt vai rīkoties pavirši.

Lauva

Šodien var notikt kas tāds, kas sākumā šķitīs kā šķērslis vai aizkavēšanās. Tomēr vēlāk var kļūt skaidrs, ka patiesībā tas ir pavērsis situāciju tev labvēlīgākā virzienā. Tāpēc centies mazāk raizēties par iespējamiem nākotnes scenārijiem un vairāk pievērsies tam, kas notiek šobrīd, jo tieši tagadējie lēmumi un rīcība veido turpmāko.

Jaunava

Centies neteikt neko tādu, par kā patiesumu neesi pārliecināts. Pat ja šie vārdi nav radušies no tevis un tu tos tikai nodod tālāk, atbildība par sekām var gulties arī uz tevi. Neuztver baumas un tenkas kā drošu informāciju, īpaši tad, ja tās nav pārbaudītas, un nepalīdzi tām izplatīties tālāk.

Svari

Ļauj, lai šoreiz par tevi parūpējas citi. Pēdējais laiks nav bijis vienkāršs, tāpēc tev patiešām pienākas atelpa, iespējams, pat kārtīga pauze no ikdienas pienākumiem. Drīz atkal būs jāiegulda daudz spēka un darba, tāpēc izmanto iespēju atpūsties tagad un nepārmet sev par to.

Skorpions

Šodien vari justies īpaši bezrūpīgi, pat vairāk nekā ierasts. Tieši tāpēc ir svarīgi saglabāt uzmanību situācijās, kur nepieciešama piesardzība, īpaši uz ceļa. Esi vērīgs gan tad, ja sēdies pie automašīnas stūres, gan tad, ja pārvietojies kā gājējs.

Strēlnieks

Problēma, ar kuru šobrīd mēģini tikt galā, var šķist sarežģīta, taču tai ir risinājums. Turpini uzdot jautājumus, meklēt atbildes un pārbaudīt dažādas iespējas – pavisam drīz vari nonākt pie īstā pavediena. Iespējams, beigās tevi pārsteigs, cik vienkāršs izrādīsies risinājums, lai gan tev reizēm mēdz patikt visu padarīt nedaudz sarežģītāku.

Mežāzis

Zvaigznes turpinās tevi ietekmēt aktīvi un labvēlīgi, tāpēc tev joprojām ir pietiekami daudz laika, lai sāktu ko jaunu. Neļauj sevi pārlieku ietekmēt tiem, kuri mudina būt pārāk piesardzīgam. Tava radošā enerģija šobrīd ir spēcīga, un tai nevajadzētu likt liekus ierobežojumus.

Ūdensvīrs

Tev būtu vēlams pēc iespējas drīzāk sakārtot ģimenes un finanšu jautājumus, kamēr tie nav kļuvuši vēl sarežģītāki. Pavisam drīz var sākties vieglāks un patīkamāks periods. Tomēr to pilnvērtīgi izbaudīt būs vieglāk tad, ja nebūsi noslogots ar neatrisinātiem pienākumiem.

Zivis

Šobrīd tev, iespējams, ir daudz sakāmā, un tas pats par sevi ir vērtīgi. Tomēr, ja runāsi pārāk strauji vai pārliecinoši, vari nepamanīt kādu svarīgu informāciju, kas vēlāk var palīdzēt izvairīties gan no liekiem izdevumiem, gan no sarežģījumiem. Ieklausies citos tikpat uzmanīgi, cik vēlies, lai uzklausa tevi.

