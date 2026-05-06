Vecumam nav nozīmes! Kādos gadījumos arī pensionāri var iegādāties veselības apdrošināšanu?
Uldis Dzintars, apdrošināšanas kompānijas “BALTA” valdes loceklis, TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidro, ka Latvijā veselības apdrošināšana pārsvarā ir darba devēju nodrošināts pakalpojums, un individuāli iegādāties to iespējams ļoti ierobežoti.
Viņš norāda, ka veselību var apdrošināt arī lielākā vecumā, pat pēc 65 vai 80 gadiem, ja persona ir nodarbināta uzņēmumā ar kolektīvo apdrošināšanu. Savukārt individuālajā tirgū piedāvājums ir neliels.
Papildus pastāv nelaimes gadījumu apdrošināšana, taču, pieaugot vecumam, tās segums kļūst ierobežotāks nekā jaunākiem klientiem.