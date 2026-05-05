"Bāze praktiski iznīcināta!" Slaidiņš par Ukrainas triecienu un sekām Krievijas kūrortā
Aprīļa vidū Ukrainas spēki veica vienu no nozīmīgākajiem triecieniem Krievijas teritorijā, kas, pēc ekspertu vērtējuma, radījis būtiskus zaudējumus. NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 norāda, ka uzbrukuma rezultātā nopietni cietusi infrastruktūra, un liela daļa uzglabāšanas kapacitātes tuvākajā laikā, visticamāk, nebūs izmantojama.
Pēc viņa teiktā, trieciena sekas bija tik smagas, ka ugunsgrēks plosījās vairākas dienas un to ilgi neizdevās nodzēst. Lai gan šobrīd liesmas ir likvidētas, nodarītie postījumi ir ievērojami, un konkrētā bāze faktiski ir iznīcināta.
Īpaši interesants aspekts ir notikumu ģeogrāfija – runa ir par teritoriju, kas Krievijā tiek uzskatīta par kūrorta zonu ar plašām piekrastes teritorijām un attīstītu tūrismu. Tas nozīmē, ka trieciena sekas skar ne tikai militāro vai industriālo infrastruktūru, bet arī vietējo ekonomiku un iedzīvotāju ikdienu.
Slaidiņš norāda, ka publiskajā telpā jau parādās informācija par plāniem šo teritoriju sakopt un atjaunot, taču realitātē situācija ir sarežģīta. Vietējie iedzīvotāji saskaras ar piesārņojumu, tostarp naftas produktu atliekām, kas ietekmē apkārtējo vidi.
Vienlaikus eksperts pievērš uzmanību arī sabiedrības reakcijai Krievijā, kur dominē kritika par notikušo, vienlaikus ignorējot līdzīgas sekas, ko piedzīvo Ukraina. Tas, viņaprāt, spilgti atspoguļo dubultstandartus attieksmē pret kara radītajām sekām.