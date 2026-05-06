"Tas nav normāli!" Tavars asi kritizē valsts rīcību diabēta un onkoloģijas pacientu atbalstā
TV24 raidījumā “Ziņu TOP” Edgars Tavars, Saeimas deputāts, frakcijas “Apvienotais saraksts” priekšsēdētājs asi kritizē valsts rīcību attiecībā uz atbalstu pacientiem ar 1. tipa cukura diabētu un onkoloģiskām saslimšanām, uzsverot, ka situācija nav pieņemama un nepieciešamais atbalsts jau sen bija jānodrošina.
Viņš norāda, ka valsts līmenī šādi jautājumi nedrīkstētu tikt risināti novēloti vai nepilnīgi, īpaši, ja runa ir par dzīvības glābšanu. Tavars uzsver, ka atbalsts dažādām medicīniskajām ierīcēm, tostarp insulīna sūkņiem un glikozes līmeņa monitorēšanas tehnoloģijām, pacientiem ir kritiski svarīgs. Šādu risinājumu pieejamība būtiski uzlabo gan veselības stāvokli, gan dzīves kvalitāti.
Politiķis akcentē, ka diabēts skar ļoti lielu sabiedrības daļu un daudzās ģimenēs ir kāds, kurš ar to saskaras. Viņš arī dalās personīgā pieredzē, uzsverot, ka savlaicīga un moderna ārstēšana varētu glābt dzīvības, kuras citādi tiek zaudētas.
Tavars uzskata, ka nepieciešamais finansējums – aptuveni 15 miljoni eiro – valsts budžetā ir salīdzinoši neliels, īpaši, ņemot vērā kopējos veselības aprūpes izdevumus. Viņaprāt, šie līdzekļi būtu jāatrod bez vilcināšanās, jo tie tieši ietekmē cilvēku dzīvību un spēju pilnvērtīgi dzīvot un strādāt.
Viņš arī kritizē prioritāšu izvēli, norādot, ka vienlaikus tiek atrasti ievērojami lielāki līdzekļi citiem projektiem, kamēr pacientiem nepieciešamais atbalsts netiek nodrošināts. Tavars uzskata, ka šāda pieeja nav pareiza un neatbilst sabiedrības interesēm.
Kopumā viņa vēstījums ir skaidrs – valsts pienākums ir savlaicīgi nodrošināt nepieciešamo atbalstu pacientiem, jo tas nozīmē ne tikai uzlabotu dzīves kvalitāti, bet arī izglābtas dzīvības.