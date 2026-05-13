"Korpuss krievu, viss pārējais ārzemju ķeskas…" Slaidiņš par Krievijas jauno dronu
NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentēja Krievijas jaunākos trieciena dronus, kurus analizējis HUR.
Slaidiņš stāsta, ka HUR izpētījis Krievijas trieciena dronu “Kļin”. Pēc drona izjaukšanas tajā atrastas komponentes no ASV, Šveices, Taivānas un Dienvidkorejas ražotājiem.
“Krievijas korpuss, bet viss pārējais sastāv no ārzemju ķeskām,” norādīja Slaidiņš.
Viņš skaidroja, ka drons var nest kumulatīvo kaujas galviņu ar svaru līdz pieciem kilogramiem. Lai gan tas neesot ļoti daudz, ar to pietiekot, lai iznīcinātu vai bojātu kaujas tehniku.
Slaidiņš uzsvēra, ka viena no drona būtiskākajām īpašībām ir attīstītā priekšējā vadības statņa klātbūtne, kas ļauj precīzi koriģēt tuvošanās kursu mērķim dažādos uzbrukuma leņķos un ātrumos.
Viņš piebilda, ka drons spēj sasniegt ātrumu līdz pat 300 kilometriem stundā un tajā izmantots arī mākslīgais intelekts. Tas ļaujot automātiski atpazīt dažādus mērķus – bruņumašīnas, tankus un citus objektus.
“Pēdējā laikā tas ir viens no jaunākajiem risinājumiem,” norādīja Slaidiņš.
