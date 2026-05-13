Ukraiņu droni sagrauj Latvijas valdību: kas par Saeimā notiekošo rakstīts ārvalstu presē? 0

19:26, 13. maijs 2026
Par Latvijā notiekošo satraucošo situāciju Evikas Siliņas vadošajā valdībā raksta arī ārzemju prese – “Reuters” un “Meduza”.

Tiek vēstīts, ka Latvijas premjerministre Evika Siliņa palikusi bez vairākuma Saeimā pēc tam, kad “Progresīvie” atsauca atbalstu valdībai. Tas notika pēc aizsardzības ministra Andra Sprūda demisijas, ko izraisīja incidenti ar Ukrainas droniem, kas Latvijas gaisa telpā ielidoja no Krievijas un nogāzās pie Rēzeknes.

Jau zināms, ka droni sabojāja tukšas degvielas tvertnes naftas bāzē. Cilvēki necieta, taču politiskās sekas izrādījās nopietnas. Kā norāda ārvalstu prese, šis gadījums no drošības incidenta ātri pārvērtās par jautājumu par sabiedrības uzticēšanos valdībai.

Medijos uzsver, ka incidents izgaismoja vājās vietas Latvijas aizsardzības sistēmā: droni netika pārtverti pie robežas, brīdinājumi iedzīvotājiem pienāca novēloti, bet valdības reakcija kavējās vairākas stundas. Vēlāk NBS komandieris atzina, ka sensori pirmo dronu nemaz nebija pamanījuši.

Ārzemju apskatnieki raksta, ka Sprūda demisija nav pārsteigums — viņš jau iepriekš tika kritizēts par reakciju uz līdzīgiem dronu incidentiem. Taču šoreiz krīze skārusi visu valdību: “Progresīvie” paziņojuši, ka Siliņai vairs nav viņu deviņu balsu, un aicinājuši Valsts prezidentu sākt konsultācijas par jaunas valdības veidošanu.

Īpaši neērts valdībai izrādījās fakts, ka droni bija Ukrainas izcelsmes. Kijiva vēlāk atzina, ka tie bijuši Ukrainas droni, iespējams, novirzīti Krievijas elektroniskās karadarbības dēļ. Ārvalstu prese norāda, ka Latvijas amatpersonas centās akcentēt Krievijas atbildību, taču gandrīz trīs dienu pauze pirms skaidras informācijas sniegšanas sabiedrībā radīja iespaidu, ka valdība izvairās pateikt politiski neērtu patiesību.

Tādējādi droni “trāpīja” ne tikai degvielas tvertnēs, bet arī jau esošajās plaisās starp koalīcijas partneriem. Ārvalstu mediji secina, ka incidents atklājis atšķirību starp valdības retoriku par gatavību kara apstākļiem un tās reālo spēju rīkoties krīzē.

Galvenais jautājums tagad vairs nav tikai par Sprūda demisiju. Jautājums ir, vai šī krīze kļūs par sākumu reālām pārmaiņām Latvijas pretgaisa aizsardzībā — vai arī paliks tikai kā kārtējais politiskais skandāls pirms vēlēšanām.

