Saeima 9. janvārī galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus alkohola patēriņa mazināšanai sabiedrībā, kas cita starpā ierobežo laiku, kurā alkoholiskie dzērieni pārdodami. Ar grozījumiem tiks ierobežots laiks, kurā mazumtirdzniecībā, tostarp tīmekļvietnēs un mobilajās lietotnēs, varēs iegādāties alkoholiskos dzērienus. Plānots, ka no pirmdienas līdz sestdienai alkoholu varēs iegādāties no plkst. 10.00 līdz 20.00, bet svētdienās – no plkst. 10.00 līdz 18.00. Plānots, ka šie grozījumi stāsies spēkā šī gada 1. augustā.

TV24 raidījumā “Ziņu TOP” zemkopības ministrs, Zaļo un Zemnieku savienības valdes priekšsēdētājs Armands Krauze, komentējot Saeimā atbalstītos grozījumus, norāda, ka šāds aizliegums būtiski nemazinās alkohola patēriņu sabiedrībā.

“Tie, kas ir ievērojuši, ka somi un igauņi brauc un iepērkas Ainažos pie robežas, ja viņi grib, viņi atbrauc un nopērk tādus krājumus, ka viņiem pietiek mēnešiem. Es domāju, ka ierobežojot laiku, tie, kas gribēs, tie tāpat nopirks. Viņi aizies uz veikalu un nevis nopirks vienu pudeli, bet trīs,” tā Krauze.

Krauze atzīmē, ka pret pieaugošo alkoholisko dzērienu patēriņa daudzumu nebūtu jācīnās ar laika ierobežojumu, kad ir ļauts iegādāties apreibinošos dzērienus, bet gan būtu pastiprināti jāizglīto sabiedrība par to, kādas sekas tas nodara: “Es nedomāju, ka ir jācīnās ar šādām metodēm. Es uzskatu, ka drīzāk ir vairāk jāizglīto cilvēki, jārunā, jāiet skolās runāt, ģimenēs un visur citur. Piemērs ir ar šiem saltiem jeb elektroniskajām cigaretēm. Visi teica, ka viss būs kārtībā, taču tagad jau redzējām sižetu, ka, diemžēl, garšas un smaržas var nopirkt atsevišķi un piejaukt klāt, nekas nav mainījies.”

Ministrs norāda, ka šādas metodes ir kā cīņa ar vējdzirnavām, jo, ja tiktu ieguldīti līdzekļi, kas iegūti piemērojot akcīzes nodokli, izglītojošās programmās, tad tas veicinātu lielākus ieguvumus alkoholisko dzērienu patēriņa samazināšanā sabiedrības vidū, nekā izstrādājot aizliegumus.