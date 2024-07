Kremļa draugi Ungārijā, Slovākijā… un Latvijā? Politikas eksperti komentē Viļa Krištopāna lēmumu pievienoties Orbāna grupai Ieteikt







TV24 raidījuma “Kur tas suns aprakts?” vadītājs Māris Zanders saviem viesiem – politiķim Edgaram Jaunupam un politologam Andim Kudoram, vaicāja, vai viņus pārsteidzis Viļa Krištopāna, kurš pirmo reizi ticis ievēlēts Eiroparlamentā, lēmums pievienoties Ungārijas premjera Viktora Orbāna grupai.

Kā zināms, Orbāns ir bijis naidīgs pret Ukrainu, bloķējot atbalsta sniegšanu, tāpēc Māris Zanders vaicāja: “Ko mums lielais Vilis ar šo grib pateikt?”

Politiķis Edgars Jaunups uzreiz ar smaidu sejā steidza atbildēt: “Grauzt no iekšpuses! Bet es domāju, ka tur ir viss kopā. No vienas puses, ir neliels izmisums, tāpēc ka Eiropas Parlamentā palikt ārpus grupām nozīmē diezgan tādu skumju dzīvi politiķim. Tas ir viens. Reāla ietekme nav – reāla iespēja tikt pie kaut kādiem failiem – ka tu vari pārstāvēt kādu likumdošanas iniciatīvu – tev nav. Tu faktiski tiešām atsēdi to laiku un imitē to darbību.

Bet es tiešām domāju, ka Vilim Krištopānam un Aivaram Šleseram Orbāna ideoloģija ir tuva. Kontekstā ar Ukrainu un Kremli es negribētu teikt, ka viņi ir Orbāna ideju piekritēji, bet visā pārējā – Orbāns taču ir iemiesojums, kā vajag valdīt! Stingri, kārtīgi, viņi arī sevi sauc par konservatīvajiem (..). Es domāju, ka īstenībā tas atbilst Aināra Šlesera un Viļa Krištopāna viedoklim, kā šobrīd moderni valdīt un tur jau ne tik tālu ir arī Tramps.”

Jaunups uzsver, ka Krištopāna lēmums viņam nav bijis nekāds pārsteigums.