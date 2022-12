Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Krievi atvelk karaspēku no pilsētām iepretim Hersonai. Vai Ukrainas karavīri jau šķērsojuši Dņepru?







Krievija atvelk daļu karaspēka no pilsētām Dņepras kreisajā krastā iepretim Hersonai, ceturtdien pavēstījis Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Paziņojumā ir maz detaļu un nekas nav minēts, ka Ukrainas karavīri būtu šķērsojuši Dņepru.

Ukrainas amatpersonas arī uzsver, ka Krievijas spēki turpina veikt intensīvas apšaudes pāri upei un ka Hersona atkal palikusi bez elektrības.

Kopš Krievija pagājušajā mēnesī pameta Hersonu, Dņepra kļuvusi par dienvidu frontes līniju.

Krievija jau iepriekš mudinājusi civilistus pamest teritoriju 15 kilometru joslā gar upi, kā arī evakuējusi civilās okupācijas iestādes no Nova Kahovkas, kas atrodas Dņepras krastā.

Ukrainas amatpersonas savukārt iepriekš norādījušas, ka Krievijas armija daļu artilērijas atvilkusi no pozīcijām upes tuvumā uz drošākām pozīcijām tālāk no upes, tomēr līdz šim ukraiņi neko nebija ziņojuši par to, ka krievi pamet arī pilsētas.

“Novērots, ka Oleškos [pilsētā iepretim Hersonai] samazinājies Krievijas karavīru un militārās tehnikas skaits,” teikts paziņojumā.

“Ienaidnieka karaspēks tiek atvilkts no atsevišķām Hersonas apgabala apdzīvotajām vietām un izvietots meža joslās līdzās šosejai Oleški-Hola Pristaņa.”

Lielākā daļa Krievijas karavīru šajā apvidū ir nesen mobilizētie rezervisti, norādīja Ukrainas armija, ļaujot noprast, ka labāk apmācītie profesionālie karavīri apvidu jau pametuši.