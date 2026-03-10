Foto: AP/Scanpix/LETA

Čehijas ģenerālis brīdina: Krievija varētu sākt karu Eiropā jau tuvāko 3 – 6 gadu laikā

18:09, 10. marts 2026
Čehijas sabiedroto izlūkdienestu datos redzams, ka Kremlis varētu būt spējīgs sākt jaunu militāru konfliktu Eiropā nākamo trīs līdz sešu gadu laikā.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins varētu sākt karu Eiropas kontinentā tuvāko gadu laikā, paziņojis Čehijas armijas Ģenerālštāba priekšnieks Karels Ržehka.

Ržehka norādīja, ka pašreizējā drošības situācija Eiropā ir sarežģīta un tuvākajā laikā, visticamāk, neuzlabosies.

“Drošības situācija ir ļoti nopietna, un tuvākajā laikā tā neuzlabosies. Krievijas agresīvā politika rada tiešus un konkrētus draudus Čehijas pilsoņiem un visa Eiropas kontinenta drošībai,” uzsvēra Čehijas ģenerālis.

Čehijas armijas Ģenerālštāba priekšnieks atsaucās uz sabiedroto izlūkdienestu datiem, kuros redzams, ka Kremlis varētu būt gatavs sākt vēl vienu karu Eiropā nākamo trīs līdz sešu gadu laikā.

Pēc Ržehkas teiktā, Kremļa līderis nevēlas panākt ilgstošu mieru ar Ukrainu, tāpēc pasaulei jābūt gatavai ilgstošam konfliktam. Čehijas ģenerālis arī neizslēdz iespēju, ka karš var turpināties pat tad, ja tiks panākts pagaidu pamiers.

Čehijas armijas vadītājs ir pārliecināts, ka Putina ambīcijas neaprobežojas tikai ar Ukrainu.

“Bruņots konflikts Eiropā nav neiespējams, un tā iespējamība ir tieši saistīta ar to, cik apņēmīgi mēs spējam aizstāvēties, cik daudz ieguldām aizsardzībā un cik vienoti esam ar saviem sabiedrotajiem,” viņš piebilda.

Ržehka arī brīdināja, ka pirms iespējamām militārām darbībām Krievija var mēģināt sašķelt Eiropas valstis no iekšienes.

“Runājot par mūsu nākotni, un tas attiecas arī uz Ukrainu, Krievija mēģinās mūs sašķelt un paralizēt sociāli un politiski, pirms ķersies pie militāriem līdzekļiem. Tā ir viņu pārbaudīta doktrīna, un mūsu sabiedrībai jāsāk tai gatavoties,” sacīja ģenerālis.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem

