Čehijas ģenerālis brīdina: Krievija varētu sākt karu Eiropā jau tuvāko 3 – 6 gadu laikā
Čehijas sabiedroto izlūkdienestu datos redzams, ka Kremlis varētu būt spējīgs sākt jaunu militāru konfliktu Eiropā nākamo trīs līdz sešu gadu laikā.
Krievijas prezidents Vladimirs Putins varētu sākt karu Eiropas kontinentā tuvāko gadu laikā, paziņojis Čehijas armijas Ģenerālštāba priekšnieks Karels Ržehka.
Ržehka norādīja, ka pašreizējā drošības situācija Eiropā ir sarežģīta un tuvākajā laikā, visticamāk, neuzlabosies.
Čehijas armijas Ģenerālštāba priekšnieks atsaucās uz sabiedroto izlūkdienestu datiem, kuros redzams, ka Kremlis varētu būt gatavs sākt vēl vienu karu Eiropā nākamo trīs līdz sešu gadu laikā.
Čehijas armijas vadītājs ir pārliecināts, ka Putina ambīcijas neaprobežojas tikai ar Ukrainu.
“Bruņots konflikts Eiropā nav neiespējams, un tā iespējamība ir tieši saistīta ar to, cik apņēmīgi mēs spējam aizstāvēties, cik daudz ieguldām aizsardzībā un cik vienoti esam ar saviem sabiedrotajiem,” viņš piebilda.
Ržehka arī brīdināja, ka pirms iespējamām militārām darbībām Krievija var mēģināt sašķelt Eiropas valstis no iekšienes.
“Runājot par mūsu nākotni, un tas attiecas arī uz Ukrainu, Krievija mēģinās mūs sašķelt un paralizēt sociāli un politiski, pirms ķersies pie militāriem līdzekļiem. Tā ir viņu pārbaudīta doktrīna, un mūsu sabiedrībai jāsāk tai gatavoties,” sacīja ģenerālis.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem