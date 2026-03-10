Skaidra nauda mājās ir? Artis Pabriks komentē Krievijas potenciālo uzbrukumu Baltijas valstīm 0
Artis Pabriks, domnīcas “Ziemeļeiropas politikas centrs” direktors, Militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociācijas vadītājs (LA), TV24 raidījumā “Ziņu TOP” pauž savus uzskatus par iespējamu Krievijas iebrukumu Baltijā un par notiekošo Tuvajos Austrumos.
A. Pabriks piekrīt, ka, ja starp Ukrainu un Krieviju tiks noslēgts miera līgums, un Rietumu valstis atcels sankcijas, Krievija būtu gatava uzbrukt Baltijas valstīm viena līdz divu gadu laikā.
Savukārt runājot par konfliktu Tuvajos Austrumos, A. Pabriks pauž, ka Latvijas galvenais uzdevums šobrīd ir uzturēt iespējami labas attiecības ar mūsu iepriekšējo stratēģisko partneri – ASV. Tāpat Latvijai ir jāmeklē alternatīvas tam iztrūkstošajam elementam, kas ir mazinājies, ASV mazinot atbalstu Eiropai.
