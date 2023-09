Baltkrievi veikuši mācības uz taktiskā kodolieroču imitatoriem – krievi šokēti par izgāšanos Ieteikt







“Baltkrievijas bruņotie spēki ir veikuši veikuši mācības uz taktiskā kodolieroču imitatoriem. Krievi bijuši šokēti par izgāšanos,” atsaucoties uz Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītāja Kirilo Budanova intervijā teikto, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” pastāstīja NBS majors Jānis Slaidiņš.

NBS majors atzīst, ka viņam šo informāciju ir grūti komentēt, jo Budanovs neko vairāk neesot pateicis, taču esot pārsteidzis, ka baltkrievi spēki nav bijuši gatavi tam.

Viņš piemetina, ka mācības notikušas Krievijā.

Taču ir zināms, ka pirmās taktisko kodolieroču galviņas dažas dienas atpakaļ ir nogādātas Baltkrievijā. Slaidiņš atklāj, ka uz Baltkrieviju nogādāta munīcija, kura tika glabāta un gaidīja rindu uz utilizāciju.

Viņš pieļauj, ka Kremlis par baltkrievu naudu vienkārši grib atbrīvoties no munīcijas, kuras termiņš ir iztecējis: “To nevar izslēgt, jo ar taktiskajiem kodolieročiem var šaut arī no Krievijas teritorijas, nevajag šaut no Baltkrievijas, lai kādam skādi nodarītu.”

Jau vēstīts, ka Ukrainas bruņoto spēku komandieriem dots uzdevums nostiprināt ziemeļu robežu Baltkrievijā notiekošo manevru dēļ, paziņoja Ukrainas apvienoto spēku komandieris Serhijs Najevs.

Kolektīvās drošības līguma organizācijas (ODKB) dalībvalstu manevri “Kaujas brālība – 2023” Baltkrievijā notiek no 1. līdz 6.septembrim.

Ukrainas pavēlniecība sagaida ienaidnieka skaitlisko pieaugumu, tomēr tas nebūs pietiekams uzbrukuma grupējuma izveidošanai, sacīja Najevs.

“Mēs apzināmies, ka no ienaidnieka var sagaidīt visu ko. Bet tam ir jāsaprot, ka mēs vienmēr esam gatavi atbildes reakcijai,” uzsvēra komandieris.

ODKB manevri Baltkrievijā notiks Brestas, Grodņas un Minskas apgabalos.

Programmā ietvertas “kolektīvās drošības spēku darbības krīzes situācijā Austrumeiropas reģionā”, kā arī izlūkošanas aktivitātes, drošības struktūru, radioaktīvās, ķīmiskās un bioloģiskās aizsardzības vienību mācības.

Manevros būs iesaistīti 2500 karavīru un 500 militārās tehnikas vienību, vēsta baltkrievu mediji.