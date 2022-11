Krievi ziņo, ka Somijas iedzīvotāji šoziem miršot no aukstuma. Somi asprātīgi atbild propagandistiem

Propagandas mediji Krievijā šobrīd aktīvi izplata ziņas par it kā draudīgo situāciju Eiropā, kuras iedzīvotājiem draudot bads un nosalšana. Vairāki Krievijas mediji izplatījuši ziņu, ka Somijas iedzīvotāji var nomirt no aukstuma.

Krievija no maija esot pārtraukusi somiem piegādāt elektrību, tāpēc iedzīvotājiem šoziem būšot jāsalst savos mājokļos. Daudziem tas varot beigties ar nāvi.

Russian state media: Finns are dying of cold due to cutting ties with Russia.

Finns: pic.twitter.com/2yEZVGuPnt

— Very Finnish Problems (@VFinnishProbs) November 1, 2022