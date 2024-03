Foto. Scanpix/PILIPEY / AFP

Krievija nerimstas. Naktī uz Ukrainu atkal raidītas 27 raķetes un droni; ir postījumi un upuris Ieteikt







Krievija pret mērķiem Ukrainā aizvadītajā naktī palaidusi 16 raķetes un 11 trieciendronus “Shahed”, taču Ukrainas pretgaisa aizsardzība notriekusi deviņas raķetes un deviņus dronus, svētdien pavēstīja Ukrainas gaisa spēki.

Reklāma Reklāma

14 spārnotās raķetes H-101 un H-555 palaistas no stratēģiskajiem bumbvedējiem “Tu-95MS”, kas pacēlušies no Engelsas aviobāzes Saratovas apgabalā, ballistiskā raķete “Iskander-M” palaista no okupētās Krimas, bet vadāmā aviācijas raķete H-59 – no Zaporižjas apgabala okupētās daļas.

Savukārt droni “Shahed” palaisti no Krasnodaras novada un Krimas.

Ļvivas apgabalā raķetes triecienā nodarīti postījumi kritiski svarīgas infrastruktūras objektam, nogalināts viens cilvēks, pavēstīja vietējās varas iestādes.

Odesas apgabalā krītoša drona atlūzas izraisījušas ugunsgrēku enerģētikas objektā, tādēļ pārtraukta vairāku apdzīvoto vietu elektroapgāde, paziņoja Ukrainas bruņotie spēki.