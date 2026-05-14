Krievija Ukrainā sākusi izplatīt viltotas banknotes ar slēptiem vēstījumiem 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
18:15, 14. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentēja Krievijas informatīvā kara taktikas Ukrainā. Viņš norādīja, ka Krievija turpina izplatīt propagandas materiālus.

Kokteilis
Kuras 4 horoskopa zīmes ir vislielākie sliņķi? Pat siltās brīvdienās viņus nevar dabūt ārā no dīvāna 2
Ukrainas izlūkdienestu rīcībā nonākuši dokumenti, kas atklāj Krievijas iespējamos nākamos mērķus
Kokteilis
Sestā maņa viņiem ir dabas dota: dzimšanas datumi, kuriem piedēvē “raganisku” enerģiju
Lasīt citas ziņas

Slaidiņš stāsta, ka Ukrainas Dezinformācijas apkarošanas centrs ziņojis par viltotu skrejlapu izplatīšanu frontes aizmugurē. Šo materiālu vizuālais noformējums atgādinot Ukrainas grivnas banknotes.

Viņš norāda, ka uz skrejlapām izvietoti QR kodi ar nezināmu saturu, bet pašu ziņojumu mērķis esot diskreditēt Ukrainas militāro un politisko vadību, kā arī manipulēt ar vēsturiskiem naratīviem par “brāļošanos” un kopīgu svinēšanu.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Dzeltens vairs nav modē? Vai Latvijas mežos tiešām sākušas augt sarkanas gaiļbiksītes
VIDEO. Āpsis tik ļoti aizraujas ar pusdienu meklējumiem, ka nepamana cilvēku
Ukrainas izlūkdienestu rīcībā nonākuši dokumenti, kas atklāj Krievijas iespējamos nākamos mērķus

Slaidiņš piebilst, ka centrs noraidījis arī Krievijas paziņojumus par Vladimira Putina it kā gatavību tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Pēc Ukraiņu domām, šādi izteikumi esot manipulatīvi un neliecinot par reālu vēlmi izbeigt karu.

“Tas arī ir viens no kara instrumentiem – karš informatīvajā telpā,” uzsvēra Slaidiņš, piebilstot, ka pats Ukrainā redzējis šādus propagandas “papīrīšus”.

Plašāk skaties video!

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Reti kurš saprata: eksperts “iztulko” Putina runu pēc parādes – šāda atzīšanās izskan pirmo reizi
Pat Krievijas propagandisti apjukuši: Putins par Zelenski sācis runāt pavisam citādi
TV24
Eksperts: Latvija nevar rēķināties ar spēju notriekt visus dronus!
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.