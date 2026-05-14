Krievija Ukrainā sākusi izplatīt viltotas banknotes ar slēptiem vēstījumiem
NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentēja Krievijas informatīvā kara taktikas Ukrainā. Viņš norādīja, ka Krievija turpina izplatīt propagandas materiālus.
Slaidiņš stāsta, ka Ukrainas Dezinformācijas apkarošanas centrs ziņojis par viltotu skrejlapu izplatīšanu frontes aizmugurē. Šo materiālu vizuālais noformējums atgādinot Ukrainas grivnas banknotes.
Viņš norāda, ka uz skrejlapām izvietoti QR kodi ar nezināmu saturu, bet pašu ziņojumu mērķis esot diskreditēt Ukrainas militāro un politisko vadību, kā arī manipulēt ar vēsturiskiem naratīviem par “brāļošanos” un kopīgu svinēšanu.
Slaidiņš piebilst, ka centrs noraidījis arī Krievijas paziņojumus par Vladimira Putina it kā gatavību tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Pēc Ukraiņu domām, šādi izteikumi esot manipulatīvi un neliecinot par reālu vēlmi izbeigt karu.
“Tas arī ir viens no kara instrumentiem – karš informatīvajā telpā,” uzsvēra Slaidiņš, piebilstot, ka pats Ukrainā redzējis šādus propagandas “papīrīšus”.
