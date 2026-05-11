Eksperts: Latvija nevar rēķināties ar spēju notriekt visus dronus!
Mūsdienās sabiedrībai jārēķinās ar psiholoģiskā kara ietekmi, TV24 raidījumā “Globuss” norādīja žurnālists un starptautisko attiecību eksperts Edvīns Inkēns.
Viņaprāt, informatīvajā telpā regulāri parādās vēstījumi par iespējamiem uzbrukumiem, un daļa no tiem var būt Krievijas radīta vai iedvesmota psiholoģiskā kara sastāvdaļa. Inkēns uzsvēra, ka šādi paziņojumi sabiedrībā var radīt spriedzi un nedrošību.
Viņš piesardzīgi vērtēja arī publikācijas ārvalstu medijos, tostarp tabloīdos, norādot, ka šādiem izdevumiem bieži svarīga ir uzmanības piesaistīšana. Tāpēc, viņaprāt, sabiedrībai jāiemācās šādu informāciju uztvert kritiski.
Runājot par dronu apdraudējumu, Inkēns atzina, ka Latvija nevar rēķināties ar spēju notriekt visus dronus. Viņš norādīja, ka miera apstākļos tiek piemēroti citi protokoli nekā kara laikā, bet arī Ukrainas pieredze rāda, ka pilnībā novērst visus dronu draudus nav iespējams.