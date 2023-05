Krievijas ciematā pie Krimas tilta naktī aizdegusies cisterna ar naftas produktiem

Krievijas Volnas ciematā netālu no Krimas tilta naktī aizdegusies liela degvielas cisterna, trešdien paziņojis Krievijas Krasnodaras novada gubernators Venjamins Kondracevs.

“Temrjukas rajona Volnas ciemā aizdegās cisterna ar naftas produktiem. (..) Saskaņā ar sākotnējo informāciju nav bojāgājušo vai ievainoto,” paziņoja Kondracevs. Viņš sacīja, ka tiek darīts viss iespējamais, lai ugunsgrēks neizplatītos tālāk.

Kas izraisījis ugunsgrēku, Kondracevs neatklāja.

Volnas ciems atrodas pie tilta, kas stiepjas pāri Kerčas šaurumam un savieno Krieviju ar Ukrainai piederošo Krimu, kuru Maskava anektēja 2014.gadā.

2022.gada oktobrī Krievijas būvētais tikts tika sabojāts sprādzienā, kurā Maskava vainoja Ukrainu.

Pēdējās dienās Krievijā un Krimā notikuši vairāki šādi incidenti.

Krimas ostas pilsētā Sevastopolē sestdien uzsprāga naftas glabātuve. Kremļa vietvaldis okupētajā Sevastopolē Mihails Razvožajevs sprādzienā vainoja bezpilota lidaparātu.

Pirmdien un otrdien Krievijā netālu no robežas ar Krieviju no sliedēm noskrēja divi kravas vilcieni, kuros uzsprāga bumbas.

Ukraina nav uzņēmusies atbildību par šiem incidentiem, bet tiek uzskatīts, ka tā gatavojas pretuzbrukumam.

An oil depot is on fire in the #Krasnodar Territory, #Russia

It is reported that the drone flew into a tanker with oil products in the port of Taman. This is another place where the Black Sea Fleet refueled.

The local governor said the fire was given the highest level of… pic.twitter.com/1zccg7Oaxc

