Krievijas iebrukums Ukrainā sākumā pagājušajā gadā izraisīja naftas un dabasgāzes cenu kāpumu, kas Maskavai radīja negaidītus ienākumus. Tās dienas nu ir beigušās, raksta The Wall Street Journal.

Tā kā karš turpinās jau otro gadu un Rietumu sankcijas kļūst arvien spēcīgākas, Krievijas valdības ieņēmumi samazinās un tās ekonomika ir pārgājusi uz zemākas izaugsmes trajektoriju, iespējams, ilgtermiņā.

Valsts lielākais eksports, gāze un nafta, ir zaudējuši galvenos klientus. Valdības finanses ir saspringtas. Kopš novembra rubļa kurss attiecībā pret dolāru ir samazinājies par vairāk nekā 20%. Darbaspēks ir sarucis, jo jaunieši nosūtīti uz fronti vai bēg no valsts, baidoties tikt iesaukti. Nenoteiktība ir ierobežojusi biznesa ieguldījumus.

“Krievijas ekonomika ieiet ilgtermiņa regresā,” prognozē Aleksandra Prokopenko, bijusī Krievijas Centrālās bankas amatpersona, kas pameta valsti neilgi pēc iebrukuma.

Tomēr nav arī nekādu pazīmju, ka ekonomiskās grūtības būtu pietiekami lielas, lai radītu draudus Krievijas spējai karot. Taču valsts ieņēmumu deficīts liecina par dilemmas pastiprināšanos par to, kā saskaņot arvien pieaugošos militāros izdevumus ar subsīdijām un sociālajiem izdevumiem, kas ir līdz šim palīdzējuši Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam nosacīti pasargāt civiliedzīvotājus no grūtībām.

Krievijas miljardieris Oļegs Deripaska šomēnes brīdināja, ka Krievijai sāk pietrūkt skaidras naudas. “Nākamgad nebūs naudas, mums ir vajadzīgi ārvalstu investori,” izteicies derīgo izrakteņu magnāts.

Lielā mērā zaudējot savu blakus esošo Eiropas tirgu un aizejot citiem Rietumu investoriem, Maskava kļūst arvien atkarīgāka no Ķīnas, draudot materializēt Maskavā augošās ​​bailes kļūt par sava dominējošā dienvidu kaimiņa ekonomisko koloniju. "Neskatoties uz Krievijas noturību īstermiņā, ilgtermiņa aina ir drūma: Maskava būs daudz vairāk vērsta uz iekšu un pārāk atkarīga no Ķīnas," sacīja Marija Šagina, Starptautiskā Stratēģisko pētījumu institūta pārstēve no Londonas.







































































































































































































































































Eiropas valdības tā vietā, lai mazinātu savu atbalstu Kijivai, ātri sāka meklēt jaunus dabasgāzes un naftas avotus. Lielākā daļa Krievijas gāzes plūsmu uz Eiropu apstājās, un pēc sākotnējā lēciena gāzes cenas pasaulē strauji kritās. Maskava tagad paziņo, ka līdz jūnijam samazinās naftas ieguvi par 5%, salīdzinot ar iepriekšējo līmeni, un pārdod savu naftu “ar atlaidi”, salīdzinot ar pasaules cenām.

Rezultātā Krievijas ieņēmumi no enerģētikas šā gada pirmajos divos mēnešos, salīdzinot ar pagājušo gadu, saruka gandrīz par pusi, savukārt budžeta deficīts palielinājās. Fiskālā starpība pirmajos divos gada mēnešos sasniedza 34 miljardus dolāru, kas atbilst vairāk nekā 1,5% no valsts kopējās ekonomiskās produkcijas. Tas liek Maskavai dziļāk ienirt savā valsts ieguldījumu fondā, kas ir viens no galvenajiem pretkrīzes buferiem.

Krievija joprojām var aizņemties iekšzemē, valsts ieguldījumu fondam joprojām ir 147 miljardi ASV dolāru, pat, ja tas ir samazinājies par 28 miljardiem ASV dolāru kopš iebrukuma, Krievija ir atradusi veidus, kā pārdot savu naftu Ķīnai un Indijai. Ķīna savukārt ir iesaistījusies, lai nodrošinātu daudzas trūkstošās lietas, kuras Krievija izmantoja no Rietumiem. Krievijas amatpersonas gan atzinušas grūtības, bet saka, ka ekonomika ir ātri pielāgojusies.

Starptautiskais Valūtas fonds ir aprēķinājis, ka Krievijas potenciālais izaugsmes temps — ātrums, ar kādu tā varētu augt, nekontrolējot inflāciju — bija aptuveni 3,5% pirms 2014. gada, kad tā atņēma Ukrainai Krimu. Tagad tas ir samazinājies līdz aptuveni 1%. Produktivitāte samazinās un ekonomika kļūst tehnoloģiski atpalikusi un izolētāka.

Tā kā sankcijas ir samazinājušas Krievijas ieņēmumus no naftas un gāzes, valdībai ir budžeta deficīts, un patērētāji ir samazinājuši izdevumus.









































Eksporta kritums, saspringtais darba tirgus un palielinātie valdības izdevumi pasliktina inflācijas riskus, šomēnes paziņoja centrālā banka. Inflācija Krievijā februārī bija aptuveni 11%, salīdzinot ar šo mēnesi pagājušajā gadā.

Maskavā bāzētais Gaidara Ekonomikas politikas institūts paziņoja, ka valsts rūpniecībā ir vissmagākā darbaspēka krīzedaudzu desmitu gadu laikā. Pēc intelektuālā darbaspēka aizplūšanas un pagājušā gada rudenī notikušās 300 000 cilvēku militārās mobilizācijas rezultātā aptuveni puse uzņēmumu ir saskārušies ar darbinieku trūkumu, norāda centrālā banka. Ļoti pieprasīti ir atslēdznieki, metinātāji un mašīnu operatori.

Nesen viesojoties lidmašīnu rūpnīcā, Putins sacīja, ka darbaspēka trūkums kavē militāro ražošanu.

Putins sacīja, ka valdība ir sagatavojusi prioritāro profesiju sarakstu, kuras ir paredzētas dienesta atlikšanai – tās ir profesijas, kurās vajadzīgi vīrieši.

Uzņēmumi tikmēr pielāgojas Rietumu importa aizliegumiem

Lai gan Maskava ir palielinājusi tās karam Ukrainā kritisko tehnoloģiju importu no citām valstīm, daudzās civilajās nozarēs sastāvdaļas ir grūti nomainīt.

Centrālā banka paziņojusi, ka pieaug riski aviosabiedrību sektorā, kur jaunu lidmašīnu un to daļu deficīts var radīt problēmas ar apkopi. IT un finanšu uzņēmumi cīnās bez piekļuves Rietumu tehnoloģijām, piemēram, programmatūrai, datu bāzu pārvaldības sistēmām un analītikas rīkiem un aprīkojumam, paziņoja banka.

Krievija mēģināja aizstāt Rietumu importu ar pašmāju precēm, bet ar nelieliem panākumiem. “Tas ir mazliet kā atgriešanās padomju laikos, visu darīt pašiem,” sacīja Vīnes Starptautisko ekonomikas pētījumu institūta ekonomists Vasīlijs Astrovs. “Būs gandrīz neiespējami pareizi aizstāt to, kas trūkst.” Centrālās bankas

analītiķi pēckara realitāti nosaukuši par “reverso industrializāciju”, kas liecina par paļaušanos uz mazāk sarežģītām tehnoloģijām.

Krievijas ekonomika kļūst arvien atkarīgāka no valsts

Lielu rūpnieciskās ražošanas pieaugumu tagad nodrošina rūpnīcas, kas ražo raķetes, artilērijas šāviņus un militāro apģērbu, aizstājot milzīgos karā izmantotos daudzumus. Dažas rūpnīcas strādā vairākās maiņās, lai apmierinātu pieprasījumu, sacīja Putins.













































Lai gan oficiālajā statistikā nav izdalīta militārā ražošana, “gatavo metālizstrādājumu” izlaide, kas, pēc analītiķu domām, ietver ieročus un munīciju, pagājušajā gadā pieauga par 7%. Datoru, elektronisko un optisko izstrādājumu ražošana, kas ir arī militārā produkcija, pieauga par 2% gadā un 41% decembrī, salīdzinot ar novembri. Turpretī automašīnu izlaide salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu samazinājās par aptuveni 45%.

Gāzes eksports uz Eiropu sāka samazināties tikai pagājušajā vasarā

ES aizliegums Krievijas naftas pārvadāšanai un cenu griesti stājās spēkā tikai decembrī. Sankcijas pret naftas produktiem, piemēram, dīzeļdegvielu, stājās spēkā pagājušajā mēnesī. Saskaņā ar SVF datiem, šīs kavēšanās palielināja ieņēmumus no enerģijas un palīdzēja Krikevijā 2022. gadā īstenot milzīgus fiskālos stimulus aptuveni 4% apmērā no IKP.

Savukārt šā gada janvārī un februārī naftas un gāzes nodokļu ieņēmumi, kas veido gandrīz pusi no kopējiem budžeta ieņēmumiem, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu samazinājās par 46%, savukārt valsts izdevumi pieauga par vairāk nekā 50%.

Analītiķi lēš, ka Krievijas fiskālā līdzsvara naftas cena, kas tai būtu nepieciešama, lai līdzsvarotu savus grāmatvedības rādītājus, ir palielinājusies līdz vairāk nekā 100 USD par barelu, jo kara izdevumi slogo budžetu.

“Krievijai tagad ir zemāka kaulēšanās spēja pasaules naftas tirgū, jo tai ir daudz mazāka izvēle, kur nosūtīt naftu,” sacīja Vīnes institūta ekonomists Astrovs.

Šim gadam lielākā daļa analītiķu sagaida vēl vienu IKP kritumu, lai gan daži, tostarp SVF, prognozē mērenu izaugsmi.

Taču fonds paziņoja, ka līdz 2027. gadam tiek prognozēts, ka ekonomikas izlaide būs par aptuveni 7% zemāka, nekā bija norādīts pirmskara prognozēs.





















































































































